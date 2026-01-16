Dulzaro, un artista total pisa El Albéitar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

TextoDulzaro es la gran apuesta musical de hoy en el Teatro El Albéitar en un concierto que comenzará a las 20.30 horas y que está organizado por Actividades Culturales. Dulzaro es fusión de la música tradicional castellano y leonesa. Productor, compositor y cantante vallisoletano. Formado en su ciudad natal y en la Mountview Academy of Theatre Arts de Londres en canto, producción musical y teatro.

Tras investigar en el folclore de Castilla y León, sus ritmos e instrumentos, y formarse en percusión tradicional de la mano de Vanesa Muela, en 2020, crea su nombre artístico Dulzaro, utilizando como inspiración la dulzaina —instrumento principal en Castilla y León— y tomando como referencia las grabaciones tradicionales recopiladas por Joaquín Diaz, Agapito Marazuela y Eliseo Parra, para moldear sus canciones.

Debido a su otra pasión, el teatro, utiliza también la poesía e imaginario del poeta Federico García Lorca y los sonidos experimentales de la electrónica, creando así sus primeros singles que vieron la luz en 2021, La Tarara y Córdoba. Dos canciones con una visión diferente de las coplas y textos recopilados.