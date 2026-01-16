La SGAE concede a Leo Harlem el Premio Miguel Gila

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Fundación SGAE anunció ayer la concesión del Premio SGAE de Humor Miguel Gila, en su categoría honorífica, al cómico leonés criado en Valladolid Leo Harlem (Matarrosa del Sil, 1962), en reconocimiento a toda su trayectoria profesional. Los galardones se entregarán el próximo lunes 26 de enero en una gala conducida por Goyo Jiménez (primer ganador de la categoría de honor en 2024), que tendrá lugar en los Teatros Luchana de Madrid a partir de las 19.30 horas.

La institución creó estos galardones en 2024, con el objetivo de reconocer anualmente la aportación y legado de los profesionales del monólogo de humor. En su segunda edición, el trofeo ha ampliado sus categorías incluyendo el mejor espectáculo de la temporada (que ha recaído en Manu Sánchez con su espectáculo «Entregamos»), y señalando el talento emergente, para Javier Corral con su espectáculo «Abrazolamp! 2 (Acorralado)» en la categoría revelación.

El jurado ha estado formado por los profesionales Manu Badenes, Eva Cabezas, Goyo Jiménez, Manel Lucas y Marta Martínez, ampliamente versados en la intersección entre las tablas, los telones, los micros y las pantallas.

Desde la organización subrayan en un comunicado difundido por Ical que el humorista y actor Leo Harlem recibirá este galardón por su peculiar mirada de la vida cotidiana. «Maestro del costumbrismo humorístico, transforma lo ordinario en extraordinario gracias a una vis cómica de tono cercano y narrativo, con un carácter familiar y blanco», apuntan.

Se trata, prosiguen, de un humorista que celebra, también a través de lenguaje corporal, la absurda y maravillosa normalidad de la vida. Precisamente, este pasado diciembre Leo Harlem se despedía del público con «Hasta Luego Leo», retransmitido por Movistar Plus+, un espectáculo retrospectivo con el que repasa junto a compañeros y colegas algunos de los mejores monólogos de su carrera, cerrando una etapa marcada por el humor, la emoción y el cariño antes de tomarse un merecido descanso.

Leo Harlem tiene una sólida trayectoria en televisión, radio y cine, habiendo participado en grandes éxitos de taquilla como El mejor verano de mi vida, de Dani de la Orden, o Padre no hay más que uno, de Santiago Segura, entre otras. Comenzó su vida laboral como panadero y en la hostelería una experiencia que después nutriría sus monólogos.