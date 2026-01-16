Alcalá Norte encabeza el Vibra Mahou Fest León junto a Barry B y Sanguijuelas del Guadiana

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Vibra Mahou Fest regresará a León esta primavera con un cartel liderado por Alcalá Norte, Barry B y Sanguijuelas del Guadiana, dentro de una cita que se celebrará el 25 de abril en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León y que reunirá a algunas de las bandas y artistas más representativos del actual panorama pop e indie nacional.

Junto a estos nombres, completan el cartel de la edición leonesa Carencias Afectivas, Naked Eva y Marlena, con una propuesta diversa que combina nuevos talentos con proyectos ya consolidados y que busca atraer a públicos de distintas generaciones.

Tras el éxito de anteriores convocatorias en distintas ciudades, el Vibra Mahou Fest vuelve a apostar por León como una de sus paradas destacadas, consolidando a la capital leonesa como uno de los escenarios habituales del circuito de festivales urbanos ligados a la música en directo.

El directo de Alcalá Norte será uno de los principales reclamos de la jornada. El grupo madrileño se ha convertido en uno de los fenómenos musicales de los últimos años gracias a un repertorio que combina letras generacionales, ironía y una puesta en escena contundente, lo que le ha permitido ganarse un lugar destacado en los principales festivales del país.

El cartel contará también con Barry B, uno de los nombres emergentes más singulares del pop actual, con una propuesta que mezcla electrónica, pop alternativo y una marcada identidad estética, así como con Marlena, dúo que se ha consolidado en los últimos años por su sonido pop contemporáneo y sus letras directas, convertidas ya en habituales de las listas de reproducción y de los escenarios nacionales.

Completa la programación Carencias Afectivas, con su apuesta por un sonido crudo y directo; Naked Eva, uno de los proyectos que mejor representan la nueva ola de pop alternativo; y Sanguijuelas del Guadiana, formación que ha ido ganando presencia gracias a su fusión de estilos y su potente directo.

Las entradas para el Vibra Mahou Fest León 2026 ya están a la venta, según ha informado la organización, que espera una notable afluencia de público procedente tanto de León como de otras provincias cercanas.