El ILC lleva a Villablino la ‘Mitología leonesa’ de Toño Benavides

La Casa de Cultura de Villablino toma el relevo del CLA y del monasterio de Sandoval como escaparate del imaginario popular del viejo reino con la exposición Mitología leonesa, del conocido ilustrador Toño Benavides, que este viernes se inaugura en la capital lacianiega de la mano del Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial. La muestra se abrirá a las 18.00 horas y contará con la presencia del propio artista, del diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán; de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villablino, Mercedes Fisteus, y del director del Departamento de Arte y Exposiciones del ILC, Luis García Martínez. En el transcurso del acto, Benavides ofrecerá una visita guiada, para todos los presentes, por una exhibición de gran interés y sugerencia, que en su primera parada en el Centro Leonés de Arte recibió cerca de 3.000 visitantes.

Mitología leonesa se centra en la representación de algo más de treinta figuras señeras del imaginario popular de las comarcas leonesas, plasmadas con el lenguaje, enormemente personal y expresivo, de Toño Benavides. Además, las ilustraciones se acompañan de una serie de textos con las explicaciones adecuadas para comprender cada uno de los personajes o leyendas. La muestra incluye dos vitrinas con apuntes y diseños, documentación, ediciones ilustradas por el artista y libros escritos por él mismo, además de un vídeo centrado en su trayectoria, realizado por Vicente García y Alexandre Likeamarmota, y un retrato tratado digitalmente, obra del fotógrafo José Ramón Vega.

«La tradición oral de León es muy rica y variada —recuerda Luis García, comisario de la muestra— y, desde hace años, Benavides viene estudiando, analizando y profundizando en ese tema para emplearlo como recurso plástico, tomando como punto de partida investigaciones de gran calado intelectual, caso del magnífico trabajo de José Luis Puerto «Leyendas de tradición oral en la provincia de León», complementado al mismo tiempo con un amplio trabajo de campo». Por su parte, el propio Benavides ha señalado que la tradición oral de nuestras comarcas «es tan diversa, la nómina de personajes o el conjunto de emociones que se derivan de las historias legendarias propias del territorio leonés resulta tan rico, que cualquier acercamiento, ya sea desde el punto de vista etnográfico o como proyecto artístico-literario, ha de resultar necesariamente parcial». «De todos modos, el tema era demasiado sugerente como para resistirse a trabajar sobre él", avanza el autor.