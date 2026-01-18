Ai Weiwei, Morimura, Aparicio y Moro, en el dream team del Musac

El Musac quiere crecer y la programación del equipo dirigido por Álvaro Rodríguez Fominaya lo confirma con su hacer y exposiciones que en los útlimos tiempos han marcado una época. De Ana Mendieta a ahora Yoko Ono, pasando por Ai Weiwei, el museo leonés referencia cultural de la Junta de Castilla y León como museo de arte contemporáneo ha liderado propuestas que se han convertido en éxito de público y repercusión de prestigio a nivel internacional. Ese crecer por fuera deja el mejor poso por dentro. Por eso anuncian ahora un balance en cuanto a adquisiciones o la donación de Weiwei que muestran al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León como un gran contenedor cultural para toda la Comunidad. El artista y activista Ai Weiwei donó al Musac la obra El tres de mayo [The Third of May] (2023), un cuadro de gran formato realizado con bloques de Lego que fue producido específicamente para la exposición Ai Weiwei. Don Quixote.

Pero hay más en este resumen brillante de 2025. Y desde el Musac lo explican con hechos y datos. La Colección Musac se incrementó en 2025 con once nuevas obras tras la inversión realizada por la Junta de Castilla y León, que ha dedicado un presupuesto de 70.000 euros a la adquisición de obras para el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Ingresan piezas de los artistas Ai Weiwei (Pekín, 1957), Yasumasa Morimura, Saelia Aparicio (Valladolid, 1982) y Luis Moro (Segovia, 1969). Se incorpora la citada donación; siete fotografías de la serie Autorretratos a través de la historia del arte, de Yasumasa Morimura; Tiempos modernos (2024-2025), de Luis Moro; y Luz interior (2022), de Saelia Aparicio. Además, se adquiere la obra Esfinge absorta. Amanecer (2022), de Saelia Aparicio. Estas piezas cuentan con el informe favorable de la comisión asesora de la Colección Musac, formada por la comisaria independiente y crítica de arte Bea Espejo, la artista Ana Prada, el subdirector artístico del CAAC de Sevilla y C3A de Córdoba Gilberto González y el director del Musac, Álvaro Rodríguez Fominaya.

Producciones para el Musac

De este modo, se suman a la Colección Musac obras que fueron producidas específicamente para el museo y que funcionan como memoria activa del mismo tanto de destacados artistas internacionales, como es el caso de Ai Weiwei, como del contexto de Castilla y León, como es el caso de Saelia Aparicio y de Luis Moro. Además, se profundiza en el conjunto de obras que el museo posee de un artista de relevancia internacional como Yasumasa Morimura. Con las últimas incorporaciones, la Colección Musac pasa a estar compuesta por 1.182 obras de 438 artistas internacionales y nacionales, entre las que se encuentran 160 obras de 51 artistas de Castilla y León.

El tres de mayo [The Third of May] (2023) es un gran cuadro que Ai Weiwei produjo específicamente para la exposición Ai Weiwei. Don Quixote, en el que versiona la obra de Goya El tres de mayo de 1808 en Madrid. La exposición del artista y activista chino en el Musac se articulaba en torno a sus obras producidas con bloques de Lego, por lo que resulta especialmente relevante que esta destacada obra realizada con esta técnica pase a formar parte de los fondos del museo. En su versión de la obra maestra de Goya, Ai Weiwei se sitúa como uno de los rebeldes asesinados, posicionándose así entre los oprimidos por el poder y establece una comparación entre los sanguinarios sucesos de aquella noche y los actos contemporáneos de castigo y dominación. En palabras del artista: «la sociedad siempre ha estado sujeta a cambios políticos drásticos y, con cada giro, hay quienes mueren o se sacrifican. Esta pintura lo captura de manera tan vívida y directa que parece que estuviese animada, expresando la profunda empatía que Goya, un artista que admiro enormemente, tenía por el sufrimiento humano».

Arte global y local

La colección profundiza en su objetivo de poner en relación el arte contemporáneo internacional con el arte producido en Castilla y León incorporando obras de Saelia Aparicio y Luis Moro, dos artistas de la región de consolidada trayectoria tanto en el contexto nacional como internacional. En el caso de ambos se incorporan obras producidas específicamente para exposiciones que tuvieron lugar en el Musac en 2022 y 2025, respectivamente.

Las obras Esfinge absorta. Amanecer (2022) y Luz interior (2022), de Saelia Aparicio, se crearon para la muestra Paraíso extraño (2022) de la artista vallisoletana, un proyecto en el que invitaba a imaginar otros futuros posibles tomando la figura del híbrido y sus posibilidades narrativas como punto de partida para pensar en un provenir en términos de alianza, sostenibilidad y cuidados hacia el planeta.

El vínculo entre humanidad y naturaleza en un contexto marcado por la crisis climática es también el eje del cuadro de gran formato del pintor segoviano Luis Moro Tiempos modernos (2024-2025), que formó parte de su exposición El bramido de la Tierra (2025).

Yasumasa Morimura

Siete fotografías donadas por Yasumasa Morimura que pueden verse hasta el próximo 8 de febrero en la exposición Autorretratos a través de la historia del Arte completan los ingresos en la Colección Musac en 2025. En esta serie, Morimura se pone en la piel de figuras destacadas del arte occidental como Durero, Van Eyck, Rembrandt, Van Gogh o Le Brun, recreando algunos de sus autorretratos más conocidos. La obra de Morimura explora en profundidad temas como la apropiación cultural, el género y los códigos de la representación visual, desafiando las concepciones tradicionales sobre la autoría y el arte, el canon occidental de la historia del arte y la mirada masculina. Este conjunto de obras permite profundizar en la obra de Morimura, que ya estaba presente en los fondos del museo con dos obras producidas a comienzos del siglo XXI.