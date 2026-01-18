El mundo de la cultura reivindicará a Pere Portabella

Publicado por Redacción Barcelona Creado: Actualizado:

Instituciones culturales de todo el mundo, del Círculo de Bellas Artes al Festival de cine de Toronto, el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) o el MoMA de Nueva York, rendirán los próximos dos años homenaje al legado fílmico y el activismo político desde el arte del cineasta Pere Portabella, que el 11 de febrero de 2027 cumplirá 100 años.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, entre otras personalidades del sector, así como parte de la propia familia del director y productor de cine y también político, han participado en la presentación de los actos 'Acción Portabella' en la Filmoteca de Catalunya.

Las actividades, que organizarán más de sesenta entidades de veinte países diferentes durante dos años, arrancan en la víspera de su 99 cumpleaños, un adelanto que, han explicado desde su entorno, se explica por la voluntad de que este reconocimiento tenga lugar mientras aún está vivo. Carol Portabella, hija del responsable de películas como Aidez l'Espagne, Cuadecuc, vampir, Puente de Varsovia o El silencio antes de Bach, ha asegurado que su padre «está bien", viviendo «junto a su mujer", y que es «consciente» y «está agradecido» de las actividades previstas para celebrar su aniversario. "Este es un proyecto muy emocionante para mi familia. Durante los últimos años, en casa, planeaba en las conversaciones el tema de su centenario. Y él siempre repetía lo mismo, que él no quería ser protagonista. Que eran los demás los que tenían que aprovechar ese legado y usarlo para seguir reflexionando con sus propias propuestas", ha dicho la hija del artista.

Recogiendo ese guante, el ministro de Cultura ha defendido que el centenario Portabella no se debe entender como una mera efeméride, sino como «una invitación para volver a mirar al presente con sus ojos, con su curiosidad y su radical voluntad de libertad. Y hablar de Portabella es hablar del político, de su concepción del cine como resistencia.