La Oscyl celebra su XII Maratón Social Musical

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León celebrará el XII Maratón Social Musical del lunes 26 al viernes 30 de enero, con 19 conciertos en residencias de personas mayores, centros de día, centros residenciales de personas con discapacidad intelectual y colegios de educación especial de toda la Comunidad, que acercan la música a centros públicos y población con mayor necesidad de apoyo social y emocional, tanto del medio rural como urbano.

Esta iniciativa que combina divulgación y labor social tendrá un programa intensivo que comenzará el lunes 26 de enero con la actuación del Cuarteto Sine nomine en el Centro de Día de Personas Mayores de El Espinar (Segovia) y la actuación de la fagotista María José García Zamora, en el Centro Educación Especial Número 1 de Valladolid.

El martes 27 de enero tendrán lugar cinco actuaciones con un Ensemble de cuerdas y violines en la Residencia de Personas Mayores de Segovia; un Quinteto de Viento que actuará en dos conciertos los Centros de Día de Personas Mayores Soria I y II; y un Quinteto de Metales con dos actuaciones en el Centro de Educación Especial Carrechiquilla y en la Residencia de Personas Mayores Puente de Hierro, ambos en Palencia.

concierto en león

El miércoles 28 de enero se celebrarán siete conciertos con la participación de un Ensemble de cuerdas en el Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Virgen del Yermo, en Zamora; un Cuarteto de Percusión en el Colegio de Educación Especial Nuestra Señora Del Sagrado Corazón, en León; el Quinteto Duero en la Residencia de Personas Mayores de Ávila; un Cuarteto de Cuerda que ofrecerá dos conciertos en Burgos, en la Residencia de Personas Mayores Fuentes Blancas y en la Residencia de Personas Mayores Cortes. Por último, un Sexteto de Metales estará en Zamora, para participar en dos conciertos en la Residencia de Personas Mayores Los Tres Árboles y en el Colegio de Educación Especial Virgen del Castillo. El próximo jueves 29 de enero tendrán lugar dos conciertos: en el Centro de Día de Personas Mayores de Almazán (Soria), con el Cuarteto Ocean Drive y en el Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Monte Mario en Béjar (Salamaca) con el Cuarteo Ribera.

fin del maratón

Finalizará el Maratón el próximo viernes 30 de enero, con tres actuaciones a cargo de Dúo Telyn de arpa y flauta, en el Centro de Personas Mayores de Tudela de Duero (Valladolid) y en el Centro de Día de Personas Mayores de Cuéllar (Segovia).

El clarinetista Julio Perpiñá, estará por su parte en el Centro de Educación de Infantil y Primaria Antonio Allúe Morer, en Valladolid.