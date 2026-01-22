El Quijote: cinco siglos reinterpretado, en Santa Colomba

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo Etnográfico Casa Maragata de Santa Colomba acogerá este sábado a las 11.00 horas la inauguración de la exposición bibliográfica El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

La muestra está organizada por la Asociación Cultural Cascabelia, con el apoyo del Ministerio de Cultura – Dirección General del Libro, Cómic y Lectura del Gobierno de España y puede visitarse desde el 17 de enero hasta el 25 de febrero.

El contenido expositivo ha sido aportado íntegramente por Crispín d»Olot, quien ejerce además como comisario de la exposición.

La exposición reúne más de 50 piezas, seleccionadas de un fondo personal que supera los mil objetos relacionados con la figura del Quijote.

Esta colección, iniciada por el padre del coleccionista, refleja una profunda pasión por la obra cervantina, compartida con entusiastas de todo el mundo.

Entre las piezas exhibidas se encuentran desde ediciones históricas –como una primera edición suiza de 1888 o un postincunable de 1577 de Flores de Grecia, novela de caballerías que bien pudo inspirar la locura de Alonso Quijano– hasta representaciones contemporáneas en formatos como cómics, cromos, sellos, figurines. A través de este recorrido, la muestra permite explorar cinco siglos de historia cultural, destacando cómo el Quijote ha sido reinterpretado.