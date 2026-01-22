‘Sirat’, nominada al Óscar a mejor película internacional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Academia de Hollywood ha confirmado hoy lo que muchos críticos ya vaticinaban: 'Sirât', la última obra del director gallego Óliver Laxe, ha sido oficialmente nominada al Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional. La cinta no solo competirá por la estatuilla de habla no inglesa, sino que también ha logrado una segunda nominación en la categoría de Mejor Sonido, consolidándose como una de las propuestas visuales y sonoras más potentes del año.

¿De qué trata 'Sirât'?

La película es un drama hipnótico con tintes de road movie y cine postapocalíptico. La historia sigue a Luis (interpretado por Sergi López) y a su hijo pequeño Esteban (Bruno Núñez) en un viaje desesperado por las montañas y desiertos del norte de Marruecos.

Ambos buscan a Mar, la hija de Luis y hermana de Esteban, que desapareció meses atrás durante una fiesta rave. En su búsqueda, se adentran en un mundo de música electrónica, comunidades de "inadaptados" y fiestas interminables, contrastando la crudeza del paisaje con la energía espiritual y caótica de la cultura techno.

¿Quién está detrás de la película?

Director: Óliver Laxe, conocido por obras maestras como O que arde (Lo que arde). Con 'Sirât', Laxe confirma su estatus como uno de los cineastas europeos más importantes de la actualidad.

Guion: Escrito por el propio Laxe junto a Santiago Fillol.

Producción: Cuenta con el apoyo de El Deseo (la productora de los hermanos Almodóvar), lo que ha dado un empujón clave a su visibilidad internacional.

Reparto: Destaca la actuación contenida y poderosa de Sergi López, junto al joven talento Bruno Núñez.

¿Por qué está nominada?

La nominación no es una sorpresa total tras el brillante recorrido que ha tenido la cinta:

Éxito en Cannes: Ganó el prestigioso Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2025, donde la crítica quedó fascinada por su atmósfera sensorial.

Apartado Técnico Impecable: Su nominación en Mejor Sonido (y el haber estado en la preselección de Mejor Fotografía) demuestra que es una película que debe "experimentarse". El uso de la música electrónica no es solo decorativo, sino una parte fundamental de la narrativa.

Universalidad: Aunque la historia es íntima (la búsqueda de un padre), aborda temas universales como la pérdida, el choque generacional y la búsqueda de libertad en un mundo que parece desmoronarse.