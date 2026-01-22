Los sonidos de la mina protagonizan el sábado el ciclo de conferencias del Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en la localidad leonesa de Sabero, acogerá el sábado, 24 de enero, a partir de las 18 horas, la ponencia ‘Suena la mina’, a cargo del historiador Fernando Cuevas, dentro de su ciclo de conferencias vinculado a la exposición ‘Suena la mina. Ecos del subsuelo’.

El comisario de la exposición, historiador, escritor y responsable del Centro de interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán (Palencia), Fernando Cuevas, se centrará en su ponencia en los sonidos que formaban parte del día a día en la mina, como el golpe de las herramientas, el ruido de la maquinaria, las señales acústicas, las voces de los trabajadores y el silencio profundo del subsuelo.

A través de un enfoque histórico y patrimonial, Fernando Cuevas analizará cómo estos sonidos no solo acompañaban el trabajo, sino que también estructuraban la organización laboral, la seguridad y la vida cotidiana en las explotaciones mineras. Así, pondrá en valor el sonido como un patrimonio inmaterial que ayuda a reconstruir la identidad y la memoria de las comunidades mineras.

La actividad se llevará a cabo el sábado, 24 de enero, en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, a partir de las 18 horas, con inscripción previa en el centro o en el número de teléfono 987 718 357.