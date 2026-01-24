La supremacía de la Carta Magna leonesa se expone en Oviedo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Poner en valor la trascendencia histórica y jurídica de la normativa proclamada en el antiguo reino asturleonés es el objetivo de una iniciativa de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, que arrancó hace días con la inauguración de una exposición y que ayer celebró una de sus citas centrales, la conferencia La supremacía de la Carta Magna leonesa, impartida por Francisco Lamoneda Díaz en el Colegio de Abogados de Oviedo, presentada por su decano, Antonio González Busto. Hoy se celebrarán también dos visitas guiadas, para conocer a fondo los secretos de la exposición organizaba con este motivo.

La exposición Leyes pioneras del Reino (Asturias-León) se encuentra en el Palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo, y se muestra como «una propuesta cultural para redescubrir, desde Asturias, un legado jurídico que proyectó su influencia en Europa».

Referencias clave

La charla y la exposición, según explican desde la asociación, ponen el foco en dos referencias clave del reino asturleonés: los Fueros de León (1017 y 1020) y los Decreta de 1188, reconocidos por la Unesco en 2013 como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. El recorrido se completa con facsímiles de códices y documentos y versiones en castellano de textos fundamentales, para acercar al visitante el contenido real de estas normas y su sorprendente vigencia en algunos aspectos.

Leyes pioneras del Reino (Asturias–León) es un programa cultural y divulgativo impulsado por la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León (Farcecil) y la Junta General del Principado de Asturias, que propone un recorrido por el legado jurídico del antiguo reino asturleonés a través de una exposición que permanecerá abierta hasta el próximo 6 de febrero. La presentación de la exposición contó con la participación del presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño, con el presidente de la Academia leonesa, José Luis Chamada, y con Vicente Canuria, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de León, y acoge los tres textos más antiguos que se conocen de los Fueros: los preceptos locales y territoriales y el Fuero Juzgo. Además, la muestra ofrece paneles informativos, facsímiles desde el siglo X, entre ellos el Códice Calixtino, y «los cinco documentos por los que la Unesco concede la cuna del parlamentarismo a León». El director de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, Vicente Carvajal; el patrono de la Academia y director general de Empleo Público del Principado, Miguel Ángel Rodríguez y el patrono de la Academia y comisario de la exposición, José Manuel Rodríguez Montañés, participaron en la puesta de largo de este acto, que contó también con la conferencia inaugural del catedrático Fernando de Arvizu y Galarraga. Habló entonces sobre Alfonso V, rey de León, Asturias y Galicia, y su legislación pionera en la historia de España.

Juan Cofiño destacó en el acto la importancia de la iniciativa Las leyes pioneras del Reino. Asturias-León, que es «una colaboración que es ejemplo de convivencia». El Reino de León «ha dado continuidad a los reinos primigenios de Asturias y supone la base legislativa de nuestro país». También el presidente de la Junta subrayó «la importancia en todos los órdenes de dos hechos jurídicos muy relevantes: los Foros de León y los Decreta, que son los precursores del moderno constitucionalismo y el origen del parlamentarismo».

Orgullo histórico

En su intervención, Juan Cofiño ha llamado a «enorgullecernos de nuestra historia, conocerla y poner el foco en el origen, la colaboración y la buena vecindad de Asturias y León». Por su parte José Luis Chamosa valoró que «los Fueros y los Decreta constituyen parte de la tradición, de la legislación que llega hasta nuestros días y de la identidad de lo que somos hoy los españoles, que empieza por Asturias y continúa en León». «Es la primera vez que se unen los Fueros y los Decreta», destacó.

Vicente Canuria subrayó en la presentación el «esfuerzo conjunto» de la Junta General y de la Academia leonesa para impulsar una exposición «con un gran valor cultural, una herencia jurídica y política esencial para comprender la Europa de hoy». Un contexto que, a su juicio, «supone que Oviedo y León forman parte de un mismo proceso histórico, que nos aboca a la colaboración, a la cercanía y al entendimiento».

Vicente Carvajal, director de la Academia, valoró positivamente que Asturias sea el primer destino de la exposición.