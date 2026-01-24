Los Feroz, marcados por el hito de ‘Sirat’

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Los rostros más populares de la ficción española han desfilado por segundo año consecutivo por la alfombra roja de los Premios Feroz en Pontevedra, ciudad que se ha volcado con el cine para celebrar la diversidad del audiovisual, marcada este año por el hito de ‘Sirat’. A la gala de la XIII edición de los premios han acudido los equipos de películas como ‘Los domingos’, ‘Sirat’, ‘La cena’ o ‘Maspalomas, o series como ‘Anatomía de un instante’, ‘Yakarta’, ‘Poquita fe’ o ‘Superstar’. La gala, a la que han asistido más 1.000 personas, ha sido presentada por Samantha Hudson, Petra Martínez, Elisabet Casanovas y Antonio Durán ‘Morris’.