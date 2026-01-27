Hispania Nostra premia a los héroes anónimos del patrimonio

Publicado por DL Redacción Creado: Actualizado:

Todos somos patrimonio. Y todos podemos hacer algo para preservarlo. Por eso, la asociación Hispania Nostra busca a esos héroes anónimos que se han convertido en la salvaguarda de una herencia con un valor incalculable y que explica otrs épocas, otrs formas de vida y la idisioncrasia de una sociedad.

Hispania Nostra, una asociación representante en España de Europa Nostra cuya misión principal es la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España y la transmisión de este legado a las generaciones futuras, ha presentado ayer la primera edición del Premio Hispania Nostra a la Participación Social, una iniciativa que nace con el objetivo de reconocer y visibilizar la responsabilidad personal y colectiva en la protección del patrimonio, así como el papel esencial que desempeñan las personas, asociaciones y colectivos sociales en su salvaguarda a largo plazo.

Este premio pone el foco en la participación ciudadana como una clave fundamental para entender la riqueza que supone el patrimonio para el conjunto de la sociedad, más allá de su titularidad o de las competencias de las administraciones públicas.

El Premio Hispania Nostra a la Participación Social se estructura en dos categorías. Por un lado, el Premio a la participación social de carácter individual que reconoce la trayectoria y dedicación de personas que, de forma altruista y rigurosa, han trabajado en la conservación, recuperación, promoción o difusión del patrimonio cultural y natural, especialmente en el ámbito más cercano. Por otro, el Premio a la participación social de carácter colectivo que está dirigido a asociaciones, entidades o grupos organizados que, durante al menos cinco años, hayan contribuido de manera decisiva a la protección y puesta en valor del patrimonio y su entorno.

De carácter honorífico, el premio distingue la ejemplaridad y el compromiso de las iniciativas reconocidas mediante un diploma u obra acreditativa. La convocatoria tiene periodicidad anual y las candidaturas deben presentarse exclusivamente en formato digital a través de la web habilitada por la asociación hasta el 30 de mayo, conforme a las bases establecidas. El jurado, integrado por especialistas y profesionales independientes de reconocido prestigio en el ámbito del patrimonio, dará a conocer su fallo en un plazo máximo de tres meses desde el cierre de la convocatoria.

La creación de este premio se enmarca, además, en un año especialmente significativo para Hispania Nostra, que en 2026 celebra su 50 aniversario. Medio siglo de trayectoria en el que se ha trabajado junto a los verdaderos responsables de la conservación del patrimonio, las administraciones públicas y los propietarios, colaborando como aliados para proteger y preservar nuestro patrimonio cultural y natural. Una labor sostenida en el tiempo que desde la asociación quieren seguir impulsando, no solo dando continuidad a estos 50 años de compromiso, sino favoreciendo que nuevas personas y entidades se sumen y prolonguen esta tarea esencial para las generaciones futuras.

Esta iniciativa nace apoyada por la empresa Kalam, especializada en restauración de patrimonio y rehabilitación de edificios, comprometida desde hace décadas con la conservación y puesta en valor del patrimonio construido, con la que la asociación da un paso más en su compromiso con la defensa, conservación y difusión del patrimonio cultural y natural desde la implicación activa de la ciudadanía.

La temida lista roja

La Lista Roja de Hispania Nostra, creada en 2006, es un inventario elaborado por la asociación sin ánimo de lucro Hispania Nostra que recoge elementos del Patrimonio Cultural Español en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Busca visibilizar el patrimonio amenazado, en abandono o peligro, promoviendo su restauración. Su objetivo es alertar sobre la situación de bienes (castillos, iglesias, palacios, etc.) para fomentar su consolidación o restauración.