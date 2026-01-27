Taller de fotografía de Eduardo Nave en el Palacín

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La muestra ‘Expositivos 25’ da continuidad a su programa de actividades paralelas el próximo día 21 de febrero con el taller de autor El proyecto fotográfico: idea, proceso y presentación a cargo del fotógrafo profesional Eduardo Nave, cuya obra puede verse actualmente en el Palacín de León.

El taller está dirigido a fotógrafos y artistas leoneses, aficionados y profesionales y se celebrará en horario de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de la sesión, Eduardo Nave compartirá su experiencia profesional y abordará las distintas etapas que intervienen en la creación de un proyecto autoral: desde el planteamiento inicial y el desarrollo creativo hasta las estrategias de producción, edición y presentación final. Se permitirá un espacio en el que el autor pueda examinar el trabajo de cualquier asistente que lo desee, siempre en exposición abierta y junto a todos los participantes. Para participar es necesario inscribirse antes del día 8 de febrero enviando un email a talleresdeautor@gmail.com. Cumplido el plazo, Eduardo Nave seleccionará, por orden de inscripción y con la documentación anteriormente citada, a 20 participantes que serán notificados vía email.

Eduardo Nave Eduardo Nave (Valencia 1976) es fotógrafo y técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía por la Escuela de Arte Superior de Diseño (EASD) de Valencia y cofundador en 2005 del colectivo Nophoto, galardonado con los premios ARCO y Revelación PhotoEspaña 2006. El horario del Palacín, con entrada gratuita, es de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.