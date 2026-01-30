Pretendientes gallegos para la reina Urraca I de león

900 años después, a la reina Urraca I de León, primera emperatriz de Europa, le salen pretendientes. En forma de territorio y, realmente, que no tienen en cuenta que en este caso el orden de factores altera el producto. Reina después de muerta, por tanto, cual Rodrigo Díaz de Vivar ganando batallas también después de morir, cuando en textos aparece como reina de Galicia. Fue reina de León como reino y de los demás territorios en calidad de lo que fueran. Y a muchos eso les duele. Puede que haya la buena intención de la divulgación y acercar la historia con mayúsculas a los más jóvenes, pero cuando no se acierta parece que es mejor la ignorancia que el conocimiento fallido. Y puede también que no debiera de ser así, que los datos a veces son más que confusos, pero sí que ocurre que la indignación de los muy cafeteros, por ejemplo, de los reyes de León, tiene un límite y esta vez se rebasó.

Por aclarar, que aquí hay mucha familia, Urraca I de León fue reina de León entre 1109 y 1126. Reina de León, Castilla y Galicia. Hija y sucesora de Alfonso VI y de la reina Constanza de Borgoña, a su muerte la sucedió su hijo Alfonso VII. Doña Urraca (León, 1033-León, 1101/1103), la del cáliz, fue infanta de León, como primogénita del rey Fernando I y de su esposa, la reina Sancha. Heredó la plaza de Zamora tras el reparto realizado por su padre antes de fallecer. De la que se conmemoran 900 años de su muerte es de la primera. Sirva de ejemplo que la importancia de este año hace que la Junta destine 300.000 a los actos de conmemoración por los 900 años del fallecimiento de la reina Urraca I de León en el año 1126, actos que serán organizados por el Ayuntamiento. Por otro lado, también destinará hasta 100.000 euros para conmemorar los 900 años de la coronación de Alfonso VII, hijo de la reina Urraca I, como rey de León.

Todo iba o va bien, pero todo el mundo quiere a Urraca I y resulta que algunos se pasan de frenada y autoridades en la materia como José Pedro Pedreira han echado el alto a esos documentos que según él modifican la historia en forma de apropiación indebida en este caso de reyes. Y eso aquí en León, no, faltó añadir.

El caso que denuncia Pedreira, por otra parte autor de libros como Urraca Emperatriz o Alfonso VI pone el acento, en forma de reclamación sobre el proyecto Tras las huellas de Urraca la Temeraria, 900 años del Reino de Galicia, de la ruta Quetzal, que comenzará en Galicia el 28 de junio y se prolongará hasta el 11 de julio. Los 200 mejores estudiantes visitarán monumentos históricos de León y Astorga. Sobre ello, escribe el autor leonés que «La Ruta Quetzal se supone que es «un viaje, una expedición iniciática, ilustrada y científica» (al menos así se definen ellos), dirigida a chicos y chicas de medio mundo. En este año 2026, la parte esencial de la Ruta está dedicada a recordar a la reina Urraca I de León en el noveno centenario de su muerte y a recorrer lugares emblemáticos en su vida. Hasta aquí todo correcto. Los problemas comienzan cuando se conoce la información que se facilita acerca de la Ruta y la que imagino está destinada a trasladarse a esos jóvenes (en este caso los nacidos en el año 2010). Bajo el patrocinio de la Agencia de Turismo de la Xunta de Galicia tenemos que asistir a una grosera manipulación de la historia que causa auténtic vergüenza ajena».

El toma y daca está servido y en León, desde el Área de Promoción Cultural dirigida por Elena Aguado, se trabaja el tema desde las perspectiva leonesa. Una de las propuestas centrales será la exposición Reina ella. Urraca I de León que va a acoger el Museo de León y que el Ayuntamiento de León pone en marcha en colaboración con la Junta de Castilla y León, las universidades de León y Granada y otras entidades como la Cámara de Comercio o Caja Rural. La muestra reunirá obras de arte vinculadas a la Reina que se encuentran desperdigadas por el mundo procedentes de fondos de importantes colecciones públicas y privadas, españolas e internacionales. Serán acciones que dejarán claro el origen y destino histórico de Urraca I de León. Para que no pase lo que detecta José Pedro Pedreira: «La manipulación y el adoctrinamiento dan a entender que el para ellos efímero Reino de León finalizó en 1126, que Alfonso VII, al ser coronado rey de Galicia, no lo era como subordinado del reino...». Continuará, seguro.