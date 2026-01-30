El teatro necesario de Juan Mayorga abre temporada

Teatro elevado al máximo nivel para abrir boca en esta nueva temporada en el Auditorio. Nombres mayúsculos de la escena, arriba y abajo del escenario se dan cita en la función que hoy viernes abre la nueva temporada de 2026. Porque decir Juan Mayorga, Javier Gutiérrez, Natalia Hernández, Luis Bermejo y Alba Planas es mencionar a parte, hay más, de los que han tirado del carro del teatro en las últimas dos o tres décadas elevándolo a la categoría de fenómeno cultural y en algunos casos de éxito de público. De crítica, siempre. Y se presentan en León con Los yugoslavos. Tristeza, amor y el poder de las palabras bajo la batuta que es varita mágica de Mayorga, el gran dramaturgo del momento.

Este inicio de temporada, todo un golpe sobre la mesa para poner el teatro en el primer lugar de los espectáculos con público que se prodigan por León, sirve para dar paso a una extensa programación de artes escénicas hasta finales de mayo. De la mano de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, dirigida por Elena Aguado, con la programación de Senador González, el Auditorio ofrecerá al público de León 24 espectáculos de compañías y actores de reconocido prestigio, que serán los encargados de subir al escenario 35 funciones dirigidas al público adulto y familiar.

Los yugoslavos es de esta manera la encargada de levantar el telón de la programación del primer semestre de 2026, una obra que sube al escenario leonés a los citados actores Javier Gutiérrez, Natalia Hernández, Luis Bermejo y Alba Planas desde las 20.30 horas de este viernes, con Producciones Off y Teatro de La Abadía. El equipo artístico de Los yugoslavos se completa con Jaume Manresa en la composición musical, Elisa Sanz en diseño de vestuario y escenografía y Juan Cornejo en iluminación. En palabras de Juan Mayorga, «Los yugoslavos trata de uno de los asuntos que con más insistencia me ocupan: lo que hacemos con las palabras y lo que las palabras hacen con nosotros. Hay muchas razones por las que, desde que la escribí, quería llevar a escena Los yugoslavos. La más importante: que sus personajes me importan», ha dejado dicho el autor madrileño, académico, premio Princesa de Asturias, matemático, filósofo, pero, ante todo, hombre que ama el teatro.

El precio de las entradas es de 20 euros, incluido en el abono de adultos, y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León https://auditorio.aytoleon.es y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

Por parte del Ayuntamiento de León se trata, según explican sus responsables, de acercar las propuestas escénicas contemporáneas a los leoneses, hacer llegar las artes escénicas a todos los públicos, el principal objetivo de la programación estable del Auditorio Ciudad de León. La programación de Artes Escénicas está financiada por el Ayuntamiento de León, el Programa Platea del Ministerio de Cultura y la Red de Teatros de la Junta de Castilla y León.

sinopsis

En Los yugoslavos todo empieza cuando un camarero oye hablar a un cliente y le pide que hable con su esposa. Los personajes protagonistas son dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas. Ninguno de ellos pisó aquel país que se llamaba Yugoslavia. El título alude a un lugar donde quizá se reúnan personas que tendrían en común haber nacido en un lugar que ya no existe. Se sube así un telón de seis meses de temporada que promete grandes sensaciones. Como será también la semana que viene la presencia del leonés Imanol Arias. Pero ahora es tiempo de una obra de Mayorga. Apaguen el móvil.