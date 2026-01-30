Monachino abre el fin de semana en Eutherpe

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Luca Monachino, pianista, desplegará su arte y talento hoy desde las 19.30 horas en los conciertos del fin de semana de la Sala Eutherpe, organizados por la fundación del mismo nombre y que dirige Margaritá Morais. Nacido en Caltagirone en 1997, Luca Monachino comenzó a estudiar piano a la edad de 7años. Fue admitido en el Conservatorio «A. Corelli» de Messina en la clase del M° Gaetano Indaco. Bajo su guía, obtuvo el Diploma Académico en piano con las máximas calificaciones, honores y mención especial.

Asistió al curso de música de cámara en la Escuela Internacional de Música «Avos Project» con el M° Mario Montore y perfeccionó sus habilidades bajo la dirección del M° Alessandro Deljavan. Ha participado en numerosos concursos nacionales e internacionales, ganando siempre primeros premios.

En noviembre de 2017, ganó el Concurso Internacional de la Liszt Society en Londres, obteniendo un gran éxito. Esto le permitió realizar varios recitales en Londres (Perivale y Ealing) para la Liszt Society y convertirse en miembro de esta prestigiosa sociedad. En abril de 2022, ganó el Concurso Internacional de Piano y Orquesta «Premio Amigdala». En julio de 2022, fue uno de los ganadores del Concurso Internacional de Música Ibla Grand Prize.

En abril de 2023, fue finalista en la II Edición del Concurso Internacional de Piano y Orquesta «Ferruccio Benvenuto Busoni» en Fucecchio. Se ha presentado para la Asociación Filarmónica Laudamo de Messina en el Palacultura Antonello, para la temporada de conciertos «Riflessuoni» organizada por el Conservatorio «A. Corelli», para la Fiesta Europea de la Música en el Teatro Machiavelli de Catania, para la Asociación Musical Vincenzo Bellini de Messina en el Teatro Vittorio Emanuele de Messina, para el Festival Noto Musica en el Palazzo Nicolaci de Noto, para la Camerata Polifónica Siciliana, en Londres para la Liszt Society UK, en el Lago de Como en Villa Carlotta, en Milán en Mare Culturale Urbano, y en el Festival Internacional «Duchi d’Acquaviva» en Atri, donde interpretó algunas Danzas Húngaras de Brahms, junto a Deljavan.