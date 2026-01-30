Salamanca acogió los premios 'Diagnóstico' de CyLTV

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Teatro Liceo de Salamanca acogió ayer la gala de entrega de la III edición de los Premios Diagnóstico de CyLTV, los galardones a profesionales de la salud y la sanidad en Castilla y León. La ceremonia, presentada por Sara Ayuso, directora y presentadora de Diagnóstico, se emitirá el domingo 8 febrero a las 23.00 horas en La 7.

Galardonados

Los galardonados en cada una de las categorías de la presente edición, tras una selección de tres finalistas por cada una de las nueve modalidades de los Premios, son los siguientes: Premio Diagnóstico a la Mejor Iniciativa Médica: «Hogar Dulce Hogar»: hospitalización domiciliaria integral, humanizada e innovadora de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo. Premio Diagnóstico a la Mejor Iniciativa de Enfermería: Modelo Enfermero de Atención Rural en Salud Mental en la Provincia de Zamora. Premio Diagnóstico a la Mejor Iniciativa de Asociaciones de Pacientes: ASCOL. Asociación Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre, al servicio de los pacientes y sus cuidadores. Premio Diagnóstico a la Mejor Iniciativa Farmacéutica: Guía de excelencia para la realización de ensayos clínicos en la Farmacia Hospitalaria de Farmaindustria, Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Premio Diagnóstico a la Innovación: Red de Cirugía Robótica de Castilla y León. Premio Diagnóstico a la Mejor Iniciativa de Humanización: Adaptación del entorno sanitario a la discapacidad visual en el Complejo Asistencial de Zamora. Premio Diagnóstico a la Investigación: Proyecto EMBOENDO: predicción de embolias en pacientes con endocarditis infecciosa por medio de análisis de ecocardiografía con inteligencia artificial, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Premio Diagnóstico en Salud Pública: DOCO: Digitalización de la seguridad alimentaria como pilar esencial de la salud pública en Castilla y León. Premio Diagnóstico a la Iniciativa Enfoque One Health: Planta de criogenización de GSK en Aranda de Duero (Burgos). Prevención, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores artrópodos en Castilla y León. Premio Diagnóstico a la Mejor Iniciativa de Salud Mental: Emocionante: un programa pionero de salud mental a través del ilusionismo para alumnos de primero de la ESO. Premio Diagnóstico a la Gestión Sanitaria: SACYL Excelente: Modelo de gestión, evaluación y reconocimiento. Gerencia Regional de Salud. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León. Premio Diagnóstico a la Mejor Iniciativa Sanitaria Privada: Chat de la Esperanza de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza.

En el acto también se entregó el Premio Especial, designado por CyLTV, a Alicia Armentia en reconocimiento a su trayectoria de más de 40 años. Esta doctora especialista en alergias ha desarrollado su carrera en el ámbito clínico, docente e investigador, muy vinculada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Entre sus numerosos méritos se encuentra ser la primera mujer catedrática de Alergia de España. Además, el jurado otorgó una mención especial en la categoría de Mejor Iniciativa Médica al doctor José María Pradillos Serna, por su proyecto de cirugía pediátrica solidaria SOPESUR León.

Amplia representación

La ceremonia, a la que asistieron más de 450 personas, contó con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el delegado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; el presidente del Consejo Económico y Social, Fernando Cabero; el presidente de la Diputación de Salamanca, Francisco Javier Iglesias; la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa María López; el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz Marcos y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado. También contó con la presencia de otras autoridades provinciales, autonómicas y nacionales, así como profesionales y empresas de la salud y la sanidad. Acudió al evento Soledad Ulibarri, consejera delegada de Edigrup Media, junto a otros miembros del Consejo de Administración de la televisión autonómica.

El jurado de la tercera edición de los Premios Diagnóstico estuvo integrado por Fermina Martín, jefa de Gabinete del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León; Mónica Robles, directora técnica de Calidad y Atención al Usuario de la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias de la Junta de Castilla y León; Pedro Redondo, coordinador de Servicios de la Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación de la Junta de Castilla y León; Graciliano Estrada, miembro del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León y presidente del Colegio de Médicos de Segovia; Enrique Ruiz Forner, presidente del Consejo de Colegios Profesionales en Enfermería de Castilla y León; Mª Engracia Pérez Palomero, presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León; David Cortejoso; decano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León; José Luis Morencia, presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León; Rufino Álamo, presidente del Consejo Autonómico de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León; Ángel González Vicente, director gerente y director médico de la Fundación Hospitalarias Valladolid; César Casado Sánchez, asesor médico del programa de CyLTV ‘Diagnóstico’, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y profesor responsable de Cirugía Plástica en la Universidad Autónoma de Madrid; Sara Ayuso, directora y presentadora del programa ‘Diagnóstico’; y Jorge Losada, director general de CyLTV.

Los Premios Diagnóstico son una iniciativa de CyLTV con el patrocinio de B. Braun, Incyte, BMS, Angelini Pharma, Bidafarma, Fundación La Caixa, GSK, Novartis, Novonordisk, Roche, Consejo de Colegios Profesionales en Enfermería de Castilla y León, Johnson&Johnson, Carburos Médica, Pfizer, Fundaneed, Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, Fundación Hospitalarias, Unión de Cajas Rurales de Castilla y León, Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León, AstraZeneca y Bayer.