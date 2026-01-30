El Palau Sant Jordi clama por la paz: Una noche histórica en el "Manifest x Palestina", en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Barcelona se convirtió ayer, 29 de enero de 2026, en el epicentro de la solidaridad internacional. El Concert-Manifest x Palestina no solo llenó las más de 12.000 localidades del Palau Sant Jordi, sino que logró unir a una constelación de estrellas de diferentes géneros y generaciones en un grito unánime contra la guerra y a favor de la reconstrucción cultural de Gaza y Cisjordania.

Una sorpresa que paralizó el Sant Jordi

Aunque el cartel ya era impresionante, el momento álgido de la noche llegó con la aparición sorpresa de Rosalía. La artista catalana, que no figuraba en la lista oficial, subió al escenario para interpretar "La perla", provocando una de las ovaciones más largas y emocionantes de la velada. Su presencia reforzó el carácter global de un evento que ya contaba con figuras de la talla de Amaia, quien cautivó al piano, y Bad Gyal, que puso a vibrar el pabellón junto a La Zowi.

La noche no fue solo canciones. Personalidades como Pep Guardiola y el actor Eduard Fernández participaron activamente en el manifiesto, vinculando la cultura con el compromiso humanitario. Entre el público se encontraban diversas autoridades, desde el alcalde Jaume Collboni hasta el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, subrayando el apoyo institucional a la campaña Act x Palestine.