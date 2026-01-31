Eloy Algorri, el arquitecto que levantó el patrimonio leonés con piedras y memoria, fallece en León

Eloy Algorri, durante una la visita a las obras de restauración de San Pedro de Montes en 2002.L. DE LA MATA

Abro la hemeroteca, escribo el nombre de Eloy Algorri y lo primero que aparece es su firma entre destacadas personalidades de la provincia que claman por salvar Riaño del pantano. La suerte estaba echada y el embalse a punto de cerrarse.

Eloy Algorri García (León 1956-2026), arquitecto enamorado de su provincia tanto como de su querida esposa, Paloma Morán, cerró este último día de enero el capítulo de una vida entregada a la pasión de reconstruir, conservar y divulgar.

Porque bueno es el conocimiento, pero mejor aún es compartirlo. Y Eloy lo hizo generosamente por todos los medios que han estado a su alcance, desde el prestigioso libro a la impronta en la aldea digital a través de la página web en la que reunió todo un legado de arquitectura (algorriarquitecturadeleon.com) y, en los últimos años, a través de las ondas en el programa de Hoy por hoy León, de la Cadena Ser-Radio León, de la mano de Chechu Gómez.

La última vez que nos encontramos fue las vísperas de Navidad, en la casa de la radio, donde compartimos ese encuentro entrañable que reúne a quienes, a lo largo de la semana, lanzamos desde distintos espacios la reflexión o la andanada sobre el devenir de León y sus gentes.

Pero la última vez que pensé en Eloy fue hace pocos días cuando buscaba fotos de Cabrera y salió en nuestro archivo de Diario de León una espléndida foto de Peña Ramiro, con el Cristo de Cabrera, entre Truchas y Valdavido, coronando su cumbre sobre las ruinas del castillo de Peña Ramiro. Pensé que lo vería y se sorprendería. Desde aquí te doy las gracias, Eloy. Fue una espléndida portada para hablar de los cielos de Cabrera en Destinos.

Eloy Algorri deja un legado arquitectónico relevante, de modo especial en el ámbito de la rehabilitación. En los años 80 acometió la restauración del castillo de Toral de los Guzmanes. Se tuvo que enfrentar al desafío de actualizar la técnica del tapial en un edificio imponente, con el desplome inicial de uno de los muros.

El gigante de barro, que hoy se usa como centro cultural, Museo del Botijo, exposición etnográfica y restauración, fue restaurado entre 1985 y 2001. Sigue en pie y es un ejemplo de la fortaleza de la arquitectura tradicional reforzada por las técnicas constructivas del siglo XX.

Algorri redactó también los proyectos de restauración de los castillos de Valencia de Don Juan (1986-1989), Grajal de Campos (2005), San Pedro de Montes (1999-2017) y Laguna de Negrillos (2007-2008).

De sus publicaciones hay que destacar, por el interés que tienen para la provincia, su participación “Hórreos leoneses” (2012), “La cultura del vino en el Bierzo” (2011) y «Guía de Arquitectura de la ciudad de León” (1997).

Arquitecto de la E.T.S.A. de Madrid, licenciado en 1981, y Doctor por la Universidad de León en 2015, en el Departamento de Patrimonio Cultural y Documental, ha sido profesor en cursos de Maestría promovidos por las Escuelas de Arquitectura de Alcalá de Henares, Madrid, Valencia y Valladolid.

Colaboró en las excavaciones arqueológicas en Lancia (1996-2002) y en la misión española en el yacimiento del Calcolítico Tilbes HöyüK, Bicerik, en Turquía, entre 1996-2000.

Eloy Algorri se incorporó como miembro de la “Academia del Partal. Asociación Libre de Profesionales de la Restauración Monumental en 2000 y en la Sociedad Española de Historia de la Construcción” en 1997.

Se le recuerda también con cariño y gratitud en el equipo de Historia y Memoria Contemporánea (Hismecon), de la Universidad de León, del que era miembro. Además, "fue el gran impulsor del catálogo de fortificaciones de la Guerra Civil Española en León", señalan. "Grandísimo arquitecto" y "enorme compañero y amigo", resaltan en sus redes sociales.

La labor de este profesional entregado, hombre culto y con un sentido del humor que chocaba con su aspecto de persona muy seria, ha tenido el reconocimiento de sus colegas de profesión. En 2004 fue reconocido con el Premio de Arquitectura de Castilla y León en la categoría de restauración.

Eloy era una persona inconformista, crítica y exigente. Espero que se haya ido con la conciencia de que deja un legado para su comunidad más cercana, León y los leoneses y las leonesas y también para el mundo.

El velatorio está abierto en la sala 1 del Tanatorio de León hasta el domingo 1 de febrero a las 17.30, hora en que se celebrará una despedida en el mismo recinto para después ser incinerados sus restos en la intimidad familiar. Descanse en paz.