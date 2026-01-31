El ILC rinde tributo al legado de Manuel Jular

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Leonés de Cultura rinde homenaje a Manuel Jular (1939-2017) con una de las mayores exposiciones producidas por el organismo autónomo de la Diputación Provincial en los últimos años, y cuyo principal objetivo no es otro que el de reivindicar el fundamental legado creativo de este pintor, escultor, ilustrador, muralista, diseñador gráfico e historietista considerado uno de los más destacados artistas leoneses contemporáneos, y cuya influencia y huella en la escena nacional ha sido muy notable.

El título de esta histórica muestra, Creatividad insurgente, «hace referencia a ese sentido crítico, vital y reiterado, tan acentuado en Jular por un profundo inconformismo en relación a sus propias aportaciones y descubrimiento plásticos», tal y como afirmó el director de Arte y Exposiciones del ILC —y comisario de la exhibición-, Luis García Martínez, quien destacó cómo Jular se fue reinventando de forma permanente «en un discurrir secuencial de rupturas y cambios fuera de los cánones artísticos, una expresión pura de libertad desde sus primeros pasos en los inicios de los años cincuenta del siglo pasado hasta sus últimos trabajos con herramientas digitales en el siglo XXI».

bicada en tres espacios expositivos diferentes —la Sala Provincia y la Sala Polivalente en el Edificio Fierro, y la planta baja del Centro Leonés de Arte (CLA)-, la muestra permanecerá abierta hasta el 25 de marzo de 2026, tiempo a lo largo del cual se complementará con distintas actividades como conferencias y coloquios que facilitarán una aproximación desde variadas perspectivas a la figura poliédrica de Manuel Jular Santamarta. El acto de inauguración contó con las intervenciones del diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán, y del responsable del Departamento de Arte del ILC, Luis García, con un breve recital a cargo de la joven violonchelista Violeta Ordóñez Arce, un guiño al gran melómano que fue Manuel Jular. A la presentación acudieron también el coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo; miembros de la familia del artista, prestadores de obras y representantes institucionales con los que Jular mantuvo una relación directa.

En el transcurso del acto se puso de manifiesto que «Creatividad insurgente» constituye una visión sintética, pero con sentido retrospectivo, de las múltiples facetas creativas de Manuel Jular y que su realización se debe, ante todo, a la generosidad y colaboración altruista de múltiples personas, entre ellas la familia directa del artista encabezada por sus hijas Teresa y Cristina Jular Pérez-Alfaro; su hermana, Carmen Jular Santamarta; y su última compañera, María Antonia Flecha y familia, así como un grupo amplio de prestadores como su amigo y también reconocido creador plástico Juan Carlos Uriarte, Belén Ordoñez, el galerista Pablo Martínez García, la familia Urueña, Antonio Gamoneda, Pilar Horcajo, María Josefa González Prieto, Ángel Morán, José Luis Marcos, José Luis Tesón, Maxi Barthe o representantes del CCAN. Este amplio conjunto de obras se complementa con piezas pertenecientes a la extensa colección del ILC.