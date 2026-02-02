Germán Vega García-Luengos: “El teatro sobrevive porque es una necesidad del ser humano”

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El fundador y codirector del Festival de Teatro Olmedo Clásico, Germán Vega García-Luengos, ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, en su edición correspondiente a 2025. El jurado ha acordado, por unanimidad, concederle este galardón «por sus amplios y reconocidos trabajos de investigación sobre diversos géneros literarios en España, en especial el teatro clásico del Siglo de Oro».

El jurado también resaltó «sus estudios, apoyados en herramientas de estilometría a través de la Inteligencia Artificial, que han contribuido a confirmar o desechar autorías dudosas de obras de Lope de Vega o de Calderón de la Barca, entre otros. Germán Vega coordina, además, varios portales y plataformas dedicadas al teatro clásico en instituciones como la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, representando por todo ello un referente nacional e internacional de las llamadas Humanidades digitales».

docencia y divulgación

Asimismo, según se informa desde la Junta, se ha querido reconocer «toda una trayectoria personal dedicada a la docencia como catedrático de Literatura Española en la Universidad de Valladolid y a la divulgación del teatro clásico español en Castilla y León. El Festival de Teatro «Olmedo Clásico», que fundó en 2006, cuenta con proyección mundial y es uno de los símbolos más relevantes de la identidad cultural castellana y leonesa. Vega García-Luengos ejerce desde entonces como codirector del mismo y coordinador de sus Jornadas sobre teatro del Siglo de Oro. Se destaca, además, su estrecha vinculación durante décadas, más allá del ámbito académico, con el mundo de la escena en la Comunidad».

jurado

El jurado, cuyo nombramiento se realiza por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte entre personas de reconocido prestigio en las diferentes áreas y disciplinas objeto de este galardón, ha estado integrado en esta edición por René Jesús Payo, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, galardonado con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades en su edición 2023; Antonio Piedra, director de la Fundación Jorge Guillén, que obtuvo este mismo premio en 2022; Esther Borrego, catedrática de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid; Pablo Lago, director del El Mundo de Castilla y León; Marta Herrero, catedrática de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Valladolid; y, como secretario del jurado, Jesús Ignacio Sanz.

El Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades tiene por objeto reconocer a aquellas personas o entidades cuya labor de investigación o labor creadora en las materias de geografía, historia, antropología, ciencias jurídicas, sociología y economía y demás ciencias sociales, suponga avances decisivos en tales saberes y conocimientos.

galardonados

La lista de galardonados da buena prueba de la categoría de este premio, con nombres que figuran en los puestos más destacados de la histoia de España: Antonio Tovar, en 1984; Enrique Tierno Galván, en 1985; Elías Díaz, en 1986; Julio González, en 1987; Editorial Ámbito, en 1988; Luis Sánchez Granjel, en 1989; Federico Sopena, en 1990; Felipe Ruiz, en 1991; Santiago de los Mozos, en 1992, Enrique Fuentes, en 1993, Antonio García, en 1994, Demetrio Ramos, en 1995; Marjorie Grice Hutchinson, en 1996; Equipo Investigador de Atapuerca, en 1997; Joaquín Díaz, en 1998; Mons. Marcelo González, en 1999; Juan Iglesias, en 2000; Julio Valdeón, en 2001; Víctor García de la Concha, en 2002; Germán Sánchez Ruipérez, en 2003; Olegario González de Cardenal, en 2004; Gonzalo Martínez, en 2005; Manuel Fernández Álvarez, en 2006; Valentín García Yebra, en 2007; José Antonio Pascual Rodríguez, en 2008; Fundación Duques de Soria, en 2009; Justino Duque Domínguez, en 2010; Domingo Emilio Rodríguez Almeida, en 2011; Julio Borrego Nieto, en 2012; Tomás Ramón Fernández Rodríguez, en 2013; Salvador Gutiérrez Ordoñez, en 2014; Luis Díaz de Viana en 2015; José Manuel Ruiz Asencio en 2016; Araceli Mangas Martín, en 2017; Alex Grijelmo, en 2018; Teófanes Egido, en 2020; Miguel Ángel Verdugo Alonso, en 2021; Antonio Piedra Borregón en 2022; René Jesús Payo Hernanz en 2023, y Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso en 2024.

reconocer labor

Los Premios Castilla y León, convocados anualmente desde 1984, tienen la finalidad de reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad castellana y leonesa, o, que, realizada por castellanos y leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad, suponga una aportación destacada al saber universal. Estos premios cuentan con otras seis modalidades además del Premio de las Ciencias Sociales y Humanidades: De Investigación Científica y Técnica e Innovación, de las Letras, de las Artes, del Deporte, de los Valores Humanos y Sociales, y de Tauromaquia.