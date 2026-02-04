La Junta promueve la cultura joven

La Residencia Juvenil Castilla en Palencia es una de las sedes de las actividades.Ayto. de palencia

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ya ha lanzado la convocatoria del programa «Primavera Joven 2026», iniciativa que se articula a través del Instituto de la Juventud de la Comunidad y por la que se convocan un total de 130 plazas para que niños y jóvenes de entre 9 y 15 años realicen actividades multiaventura en marzo y abril.

Los objetivos del programa son promover un ocio saludable, facilitar la desconexión digital y mejorar las relaciones sociales, preferiblemente en entornos naturales. Así, los participantes practicarán paintball, escalada, rutas de senderismo, tiro con arco, rutas en bicicleta de montaña, visitas culturales, talleres o juegos, y podrán alojarse en régimen de pensión completa —en el caso de las actividades de Ávila y Zamora, contarán, además, con transporte de ida y vuelta—.

El programa se llevará a cabo en instalaciones de la Junta de Castilla y León, como el albergue juvenil de Navarredonda de Gredos (Ávila), el complejo juvenil «Castilla» (Palencia) —con visita al Centro de Prevención en Actividades de Tiempo Libre «La Roca» y el parque multiaventuras— y el recién reformado y reabierto albergue juvenil «San Martín de Castañeda» (Zamora).

Las actividades se celebrarán entre el 28 de marzo y el 1 de abril en los casos de Multiaventura Ávila y Zamora, mientras que, en las instalaciones palentinas, se convocan en dos periodos: del 20 al 22 de marzo y del 10 al 12 de abril.

El plazo para presentar la solicitud se abre hoy, 4 de febrero, y permanecerá abierto hasta el día 19 de este mismo mes. Las inscripciones podrán realizarse individualmente o en grupos de hasta cuatro personas: de manera presencial en las oficinas de asistencia en materia de registros o telemáticamente a través de la aplicación CAIJ, disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León y en el portal de Juventud . El próximo 5 de marzo se celebrará el sorteo para la adjudicación de las plazas.

Los titulares del Carné Joven Europeo tienen una bonificación del 15 %, que sube al 50 % parafamilias numerosas de categoría general y un 100 % para las de categoría especial, mismo porcentaje para las víctimas del terrorismo o hijos de personas que tengan reconocida la condición de violencia de género.