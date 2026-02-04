Jorge Sanz rinde tributo a los últimos "nómadas de las primaveras" en su nueva obra sobre la trashumancia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En un mundo plenamente inmerso en la era digital, el eco de las antiguas rutas pastoriles todavía resuena con fuerza en el norte de España. Llega a las librerías La estela de los últimos trashumantes, la última obra fotográfica de Jorge Sanz, un documento visual imprescindible que captura el legado de una tradición que, aunque tiene su epicentro en Soria, comparte raíces, lucha y paisaje con los pastores de la montaña leonesa.

La obra es fruto de quince años de acompañamiento (2010-2025) a los últimos ganaderos que mantienen vivo el pulso de las Cañadas Reales en el siglo XXI. "Gracias a su amor, trabajo y fidelidad a su oficio, estos ‘nómadas de las primaveras’ mantienen encendida la llama de la trashumancia", explica Sanz.

Aunque las imágenes se centran en la provincia soriana, el mensaje de Sanz es universal para el patrimonio castellano y leonés. La trashumancia ha sido el motor histórico que ha moldeado la identidad de la región, uniendo los pastos del norte con las dehesas del sur. El libro reivindica la importancia capital de este oficio, motor de la economía medieval gracias al comercio de la lana, y pone el foco en una figura muchas veces olvidada: la mujer.

Sanz destaca el papel de las mujeres como pilares fundamentales que, mientras los pastores se ausentaban durante meses, permanecían al mando de la tierra, el cuidado de los animales y el bienestar familiar.

A través de hitos como la Fiesta de la Trashumancia y el paso por veredas históricas, el libro subraya una idea esencial recuperada del literato Azorín: «El genio de España no podrá ser comprendido sin la consideración de este ir y venir de los rebaños por montañas y llanuras».