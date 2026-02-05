Concierto de XX Maestros Internacionales con el acordeón de Sofía Ros
La Fundación Eutherpe de León ha programado para esta próxima semana tres conciertos, uno por la acordeonista canaria Sofía Ros dentro del 20º Ciclo de Maestros Internacionales, en el Centro Cultural Unicaja de León y los otros dos en la #Sala Eutherpe por dos pianistas italianos.
El jueves 5 de febrero de 2026, dentro del 20º Ciclo de Maestros Internacionales de León, el acordeón se hace protagonista con la maestra internacional canaria Sofía Ros, en el Centro Cultural Unicaja de León. Será a las 19.30 horas.
El viernes 6 de febrero de 2026 celebrará su concierto piano solo el pianista italiano Marcello Giordano.
El sábado 7 de febrero de 2026 desarrollará su interpretación de Piano solo la pianista italiana Giuditta La Marca