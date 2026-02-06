Ópera y nueve siglos que unen a Igor Escudero, Urraca I y León

Cumple sueños como objetivos, o viceversa, Igor Escudero, compositor leonés ahora dedicado de lleno a escribir partituras. Uno de ellos es soñar León, hacer cosas en y por su tierra, pero sin caer en el ruido si la cosa no cuaja. Así que pasen diez años llega ahora con un gran proyecto. 26 y 27 de junio. Estreno mundial de Urraca I. Reina con Reino, primera ópera que se representa en la ciudad al aire libre en el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro. La ópera es suya. Así como el reto de traer a León nada menos que desde Canarias (los destinos de la cultura sí que son inescrutables) uno de los actos centrales de la conmemoración del año Urraca I de León, nueve siglos después de su muerte. Por eso, en la presentación hizo gala a las primeras de cambio de la necesidad de reivindicar el trabajo en equipo. Junto a él, ayer por la mañana en el Museo de San Isidoro, se encontraban Luis García, abad de la Real Colegiata de San Isidoro; Raquel Jaén, directora del Museo de San Isidoro y José Concepción, director artístico y tenor. Es decir, completa representación de lo que se planteaba a través del Museo de San Isidoro y la Asociación Operafuerteventura. Pero dio en el clavo Escudero cuando insistió en que «hay que agradecer a las personas que hacen realidad los proyectos. Las personas son las que hacen posibles ciertas cosas. Nosotros tenemos algo que ver pero en los proyectos hay más gente en el camino. Personas que se suman. Mi agradecimiento es también a esas personas», afirmó con modestia.

También contó Igor Escudero que a la hora de plantearse qué quería contar en Urraca I. Reina con Reino, ópera que se verá en junio en dos sesiones con un aforo de 400 espectadores y 30 euros la entrada. Al respecto, aseguró el compositor leonés que «estudié Historia y me gusta ir a las fuentes. Con respeto y profesionalidad. En el caso del libreto de Urraca te encuentras con que las fuentes de la época se las saltan. Las crónicas van de Alfonso VI al VII y se saltan a Urraca. No la mencionan. Salvo aquellos que quieren criticar algo y le echan la culpa a ella, claro. Me he querido centrar en su papel. En una época medieval tan misógina en la que se cuestionaba hasta si las mujeres tenían alma. Se las comparaba con las mulas. El contexto era ese: lo que tenía que ser una mujer en aquella época. Me centro en cómo ella se plantea hacer las cosas de otra forma y más inteligente por su parte», narró.

El proyecto encabezado por la Colegiata leonesa y su museo puede servir para que la figura de Urraca I tenga el lugar en la Historia que se merece según expertos y estudiosos en la materia. De hecho, el tenor canario José Concepción, con más de treinta años de carrera y que ayer se mostraba emocionado de esta colaboración entre Fuerteventura y León, reclamaba más conocimiento de la cultura leonesa, y por extensión de esta reina que merece una ópera como la tuvieron otros personajes estos sí más célebres como Ana Bolena o María Estuardo. Sirve por tanto en su conjunto para lo que explicó Raquel Jaén como uno los propósitos de este año Urraca I. «Como mujer, como persona y como la reina que consigue mantener sus territorios y agrandar el Reino de León, territorio que había sido conquistado por Alfonso VI y para que su hijo, Alfonso VII, apodado el Emperador, pudiera reinar».

huir de la fealdad

Igor Escudero relacionó estas características a la hora de crear el estilo de la ópera. Dijo que el planteamiento musical sigue una tendencia actual que pretende huir de la fealdad deliberada. Ser música accesible. Eso sí, tendrá carácter medieval, melodías muy limpias y armonías contemporáneas», señaló.

Así, la obra plantea su forma de “hacer las cosas sin tener que batallar, centrada en resolver las cosas de otra manera, a un estilo femenino, de una manera más inteligente” y lo hace con “música accesible, modal, con melodías muy limpias” y cuyo resultado tiene “algo cinematográfico. Lo fundamental para que el arte vea la luz es la naturaleza de las personas. La vida te pone gente en el camino y los proyectos nacen de la sintonía y encontrar gente dispuesta, que se suma a proyectos que se salen de lo normal, es de agradecer”, manifestó a Ical.