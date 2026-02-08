La Escuela de Ingenierías de la Universidad de León crea un Consejo Empresarial para responder al mercado laboral

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULe) ha constituido su Consejo Empresarial Asesor Externo, un nuevo órgano consultivo destinado a reforzar la colaboración universidad-empresa y a mejorar la formación de los futuros profesionales de la ingeniería.

La ULe ha informado, a través de un comunicado, que el consejo nace con el objetivo de alinear las competencias y resultados de aprendizaje de las titulaciones con las necesidades actuales y futuras del mercado laboral.

Busca fortalecer la empleabilidad del estudiantado y consolidar los vínculos de la Escuela con el tejido productivo de la provincia y la Comunidad.

El consejo cuenta con la participación de asociaciones empresariales y empresas líderes en el ámbito de las ingenierías asentadas en la provincia, que destacan por su trayectoria de colaboración con la Universidad de León y su implicación en la formación práctica y la inserción laboral del estudiantado.

Además, esta semana se ha celebrado una reunión entre la dirección de la Escuela, el Consejo de Estudiantes y las diferentes empresas participantes, a modo de primer intercambio de ideas sobre la formación en ingeniería, competencias profesionales más demandadas y oportunidades de colaboración entre universidad y empresa.

Las aportaciones recogidas marcarán las líneas de trabajo futuras para garantizar que las titulaciones respondan de manera efectiva a las necesidades del mercado laboral.

"Los comentarios y sugerencias de los miembros del Consejo serán tenidos en cuenta en todos los procesos de mejora que desarrolla nuestra Comisión de Calidad, asegurando que nuestros estudiantes adquieran las competencias más demandadas por el mercado laboral", ha explicado el director de la Escuela, Joaquín Barreiro.

Con la constitución de este órgano, la Escuela de Ingenierías quiere reforzar su compromiso con una formación conectada con la realidad profesional y las necesidades del entorno productivo, consolidando la colaboración con el tejido empresarial y asegurando que sus titulaciones preparen a los futuros ingenieros para afrontar con éxito los retos del mundo laboral.