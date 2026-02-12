'La espera' del lobo de Riaño en León

Publicado por Isamel García León Creado: Actualizado:

Riaño es conocida por su belleza, su patrimonio cultural y, por supuesto, por la historia que atesora el lugar. La naturaleza abunda por esta zona, y eso atrae a los animales. El lobo ibérico, especie protegida, es uno de ellos. Su avistamiento en libertad no suele ser sencillo, pero tampoco es imposible y Riaño, para ello, es uno de los lugares con más probabilidades de ver a este animal de forma salvaje.

Mario Trigo es traductor e ilustrador y, hace 11 años, visitó Riaño con el objetivo de ver al lobo ibérico en libertad. «Gracias a cuando estaba en la revista ‘Altaïr Magazine’ pude realizar este viaje durante unos cuantos días y poder tener la posibilidad de intentar ver alguna especie del lobo», comenta Trigo. La dificultad de avistar un animal de este tipo es grande y requiere de mucha paciencia, de ahí el nombre de la novela. «Nos levantábamos muy pronto con la empresa que contratamos para que nos ayudara lo máximo posible a avistarlos, y esperábamos entre tres y cuatro horas, luego, por la tarde volvíamos a esperar otras tres o cuatro más. El cómic se llama ‘La Espera’ no solo por la paciencia que hay que tener para realizar un avistamiento de este estilo, sino porque mi mujer estaba a punto de salir de cuentas mientras yo estaba en otra ciudad y, por suerte, esperó», agradece Trigo al mundo por haberle dejado ver al lobo y asistir a su primer parto.

El proceso de producción

Una vez vuelve de Riaño, Mario sabe que, el artículo que tenía que escribir, se quedaba corto y que tenía que buscar otra manera de sacarle valor a lo que había vivido. Por ello, se le ocurre la idea de realizar esta novela gráfica. «Fue el detonante para lanzarme a realizar este cómic. Fue importante equilibrar bien los temas y no pasarse para que no quedara ninguno muy breve o que no se tocara lo suficiente. Con todo lo que saqué durante ese viaje daría para más», explica Trigo acerca de todos los temas que tenía y lo complicado que fue elegir los importantes y no aglutinar todo para que no quedara poco profundo.

Dentro de la novela gráfica se puede ver imágenes del lobo ibérico, que es el protagonista de toda esta historia. Una de las imágenes que más le ha gustado es la de un lobo real pequeño que se ve en el primer tercio de la imagen y luego al fondo un lobo simbólico, ya que, además, es el protagonista.

Realizar un cómic de este calibre no es sencillo ni corto en el tiempo. Cada dibujo, cada secuencia, cada detalle, cada página cuesta una eternidad. «El realizar un cómic es un trabajazo. Considero que es una de las artes más costosas y que menos se valoran si comparamos el tiempo por lo que se lee o se ve una imagen», argumenta Trigo acerca del poco tiempo que el lector suele pararse a ver una imagen con el tiempo que se le dedica a la misma.

«El que salga a la venta ya es un logro y un objetivo cumplido», cuenta Trigo feliz por haber conseguido sacar a la venta la novela tras 11 años de espera. «En todo este tiempo ha habido momento de todo tipo. Hubo dos ocasiones en las que estuve cerca de abandonar porque invertía mucho tiempo y no avanzaba, pero poco a poco he podido ir ajustándola y ya ha salido a la venta». Este ilustrador tuvo una mención honorífica en 2021 y recibió una subvención en 2023 que le ayudarón y le impulsaron a finalizar la obra.

Varias presentaciones se le avecinan al autor, las más cercanas en Madrid y en Barcelona, pero también se asoman visitas por la provincia que le dió la idea y fue el detonante de esta novela, «Estamos mirando de ir por León para verano a presentarlo porque es la zona la cual me inspiró y me acabo dando la idea final de cara a realizar esta novela. Además, tengo ya ideas nuevas para futuras publicaciones, aunque el lobo ya no será el protagonista», finaliza Trigo.

Biografía

Mario Trigo (Torrelavega, 1980) es traductor. Durante siete años fue jefe de redacción de la revista de cultura viajera y crónica periodística ‘Altair Magazine’ y se ocupa también de ilustración y diseño dedicados al mundo editorial y periodístico.