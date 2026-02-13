Si el Principado no va al Reino, el Reino va al Principado

Con la cultura a todas partes como filosofía, la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León cruzó Pajares, que no en cruzada, sino desde el punto de vista de la divulgación y la puesta en valor de lo que es continente de la entidad pero que con su presidente José Luis Chamosa al frente tiene su principal empeño en el contenido. Por eso, cuando Vicente Carvajal, como director, propone temas hay que estar atento y al tanto porque las disciplinas se cruzan y retroalimentan y también por ello ofrecen puntos de vista culturales que enriquecen desde lo leonés a lo universal, de León a Asturias sin ir más lejos. Dicho esto, en lo temporal también. En el rigor histórico ante todo y en la forma de crear un orgullo cultural leonés desde el conocimiento. Explicaba no hace mucho a este periódico el propio Carvajal que «se trata tanto de hacer cosas en León como de llevar León a otros lugares», decía, y así ha sucedido, cuando han organizado o participado en eventos en Madrid o como toca ahora en Asturias bajo el título Leyes Pioneras del Reino. La Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León en colaboración con la Junta General del Principado de Asturias clausuró sus actos en el Parlamento Asturiano con un rotundo respaldo institucional. La exposición de facsímiles se prorroga hasta mañana 14 de febrero por la alta demanda.

programa cultural

El programa cultural Leyes Pioneras del Reino culminó su periplo en la capital asturiana consolidándose como un hito en la divulgación del patrimonio jurídico común. Bajo la premisa del presidente de la Academia leonesa, José Luis Chamosa: «No hay identidad sin memoria, ni convivencia sin normas», la iniciativa ha servido para estrechar los vínculos históricos y sociales entre ambas regiones desde su inauguración el pasado 16 de enero. Otro pilar del éxito fue el respaldo institucional y social sin precedentes.

punto álgido

El punto álgido de la programación tuvo lugar el pasado 6 de febrero en la Junta General del Principado. En un acto cargado de simbolismo, representantes de la sociedad civil astur-leonesa realizaron una lectura solemne de fueros y decretas, reivindicando estas normas milenarias como la base de la convivencia democrática actual.

El evento contó con un apoyo de primer nivel, destacando la presencia de Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado, Jesús Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, entre otras muchas. A este respaldo se sumó una importante representación del sector empresarial y civil, con la colaboración de entidades como Lacera, Veolia, Aqualia, el Consorcio de Aguas de Asturias y el Puerto de Gijón. Por la parte leonesa, el Ayuntamiento de León y la Cámara de la Propiedad Urbana reafirmaron el compromiso de la provincia con la difusión de su legado histórico.

Debido a la gran afluencia de público, la organización decidió ampliar el plazo de la exposición hasta este sábado 14 de febrero.

La muestra, que ofrece un recorrido didáctico a través de una línea de tiempo, documentación técnica y facsímiles que explican el origen del parlamentarismo, podrá visitarse en sus últimas sesiones guiadas: hoy viernes, 13 de febrero, a las 17.00 horas y mañana sábado 14 de febrero, a las 12.00 y 17.00 horas.

más allá del tiempo

Para los impulsores de la academia, el éxito radica en su capacidad para transmitir experiencias que superan los límites temporales. La clausura de esta programación en los lugares más emblemáticos de Oviedo marca el fin de un ciclo que ha recordado a ciudadanos e instituciones que la historia del Reino de León es, en esencia, una pieza fundamental en la configuración de la España contemporánea.