El manuscrito de Leonardo Da Vinci que permaneció oculto en España durante más de 100 años

La Biblioteca Nacional de España (BNE) conmemora un aniversario histórico para el patrimonio cultural mundial: el redescubrimiento de los Códices Madrid I y II. Estos manuscritos, que suman casi 700 páginas de anotaciones y dibujos técnicos de Leonardo da Vinci, fueron hallados fortuitamente en los archivos de la institución el 13 de febrero de 1967. Tras permanecer extraviados por un error de catalogación durante más de un siglo, su aparición supuso uno de los hitos documentales más relevantes del siglo XX, consolidando a Madrid como una sede fundamental para el estudio del genio renacentista.

El valor científico y artístico de estos volúmenes es incalculable, ya que ofrecen una ventana directa al pensamiento analítico de Da Vinci. El Códice Madrid I es un tratado exhaustivo sobre mecánica y estática, donde el autor detalla mecanismos de relojería, engranajes y principios de ingeniería que se adelantaron siglos a su tiempo. Por su parte, el Códice Madrid II contiene reflexiones sobre geometría, fortificaciones militares y estudios topográficos, incluyendo bocetos sobre la canalización del río Arno, lo que demuestra la versatilidad de sus investigaciones.

Actualmente, la BNE no solo custodia físicamente estas piezas bajo estrictas medidas de seguridad, sino que ha liderado un proceso de digitalización de alta resolución para permitir su consulta global. A través de su portal interactivo, los investigadores y entusiastas pueden explorar cada trazo y anotación en espejo de Leonardo, garantizando así la preservación de este legado. Este aniversario reafirma el compromiso de la institución con la difusión de una obra que continúa siendo una fuente inagotable de inspiración para la ciencia y la tecnología modernas.