Pablo Huerga: al rescate de 'Volver a empezar'

Pablo Huerga Melcón presenta hoy a las 18.30 horas en Villoria de Órbigo el libro Volver a Begin, del que es coautor este doctor en Filosofía de la Universidad de Oviedo, natural de Benavides de Órbigo, y que se trata de un homenaje a la primera película española en conseguir un Óscar de Hollywood.

Pablo Huerga Melcón, ensayista y doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo pretende así rendir tributo a partir de ese juego de palabras que hay en el título al director pionero que es Garci y que casi no es necesario apuntar que se refiere a la mítica película del director madrileño Volver a empezar. Hoy sábado 14 de febrero, en un acto organizado por las asociaciones D-spiert@ y ManaKiSanti, con proyección de la película de por medio, en la localidad de Villoria de Órbigo este profesor de Filosofía nacido en Benavides de Órbigo introduce al público en todo lo que supuso aquel rodaje en Asturias. Y como el filme y las tierras asturianas, José Luis Garci y los asturianos quedaron unidos para siempre.

La historia del libro Volver a Begin es un estudio documentado sobre las circunstancias que rodearon la producción de Garci, con interpretación filosófica de la misma basada en la idea de que se trata de una transposición del tópico del regreso al hogar, dice su autor. Volver a empezar además fue un éxito que trascendió fronteras y que culmina cuando contra todo pronóstico al menos para la sociedad en general se erige como Oscar a mejor película extranjera, lo que confirma también a Garci como nombre fundamental de la historia del cine español como director y como gran aportador de conocimiento unida a la pasión por este arte que resiste ante todo tipo de cambios y de tecnologías invasoras.

Volver a empezar fue el primer Oscar del cine español en el año 1983. Abrió puertas y logró que el foco cinematográfico internacional se dirigiera hacia España. «De la historia al fútbol, de la cinefilia a la filosofía, de la música a la medicina… De Ítaca a Gijón», dice el libro, y aún así el baño de sportinguismo no impide que sea un acontecimiento por toda Asturias.

Pablo Huerga Melcón es profesor de Filosofía, Comunicación Audiovisual y Tecnologías de la Información y la Comunicación en el IES Rosario de Acuña de Gijón. Ha sido profesor asociado en la Universidad de Oviedo. Doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo; es el último de los doctores dirigidos por el filósofo Gustavo Bueno. Premio extraordinario de Licenciatura (1989) y Premio de las Letras Asturianas en 2009. Autor de La ciencia en la encrucijada (1999), Que piensen ellos (2003), El fin de la Educación (2010), y La otra cara del Guernica (2011); ha publicado diversos artículos en Ábaco, El Basilisco, El Catoblepas, Llull, Nómadas, La balsa de piedra, Papeles de la FIM y Nuestra Bandera, etc. y en diversos medios periodísticos. Es coautor de varios manuales de filosofía de Enseñanza Secundaria y Bachillerato.

Sobre cine ha publicado La ventana indiscreta, Una poética materialista del cine (2015), Gnoseología de la película 'La Misión' (2017) y Welcome to the Machine. Máquina y ruido. Apasionado de la música rock (toca habitualmente en un grupo) ha escrito un ensayo Una poética materialista del Rock (2021). En 2023 recibió el premio de la Crítica de las letras asturianas por su ensayo, Vavilov en España. Una odisea en busca de la escanda. Colabora habitualmente en revistas de filosofía, también en medios periodísticos y en el programa de la RPA Noche tras noche.