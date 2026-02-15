La apabullante psicodelia de Moundrag llega este domingo a El Gran Café

Con apertura de puertas a las 19.00 horas e inicio del concierto previsto para las 19.30 horas, El Gran Café ofrece hoy un concierto en el que todo resulta original, desde el planteamiento a la formación del grupo: Moundrag, que resulta que es un dúo. Órgano y batería, para más señas, en manos (también voz) de dos hermanos y una ocasión única en esta exclusiva gira de febrero por España. Al final, lo que resulta en el escenario es una apabullante exhibición de sonido, potencia y referencias clásicas.

Camille y Colin, hermanos de la Bretaña francesa, forman Moundrag, una banda donde Dr. Mad Drum marca el ritmo en la batería y Organ Fury desata toda su furia desde los teclados, mientras ambos comparten las voces. Juntos demuestran que no hacen falta guitarras para hacer un rock ‘n’ roll potente, lisérgico y absolutamente demoledor.

"Si ya les has visto en directo, sabes que lo suyo no es solo un concierto, sino un auténtico espectáculo de arena setentera llevado a las salas de hoy. Si no los has visto aún, estás a tiempo", así se presentan en algo que no es una provocación gratuita.

Desde su primer EP auto-editado en 2019, pasando por sesiones en vivo para la prestigiosa radio KEXP y Los Conciertos de Radio 3, y con su álbum debut Hic Sunt Moundrages, Moundrag pisaron fuerte en el sur de Europa, actuando en festivales como Barcelona Psych Fest o Motocultor; llegando incluso a abrir para leyendas vivas como Deep Purple.

En octubre de 2025 publican su esperado segundo álbum, Deux, un trabajo ambicioso y lleno de matices, con adelantos como Changes y Morning Epitaph, que consolidan su sonido y propuesta escénica.

Moundrag estará disponible para girar exclusivamente durante la segunda quincena de febrero de 2026 por la Península Ibérica, con un directo enérgico, visual y arrollador que transforma cualquier sala en una cápsula del tiempo, con la intensidad de los grandes shows de los años 70.