El grupo segoviano Nuevo Mester de Juglaría, Premio Castilla y León de las Artes 2025

El grupo segoviano de música tradicional Nuevo Mester de Juglaría fue reconocido hoy con el Premio Castilla y León de las Artes en su edición correspondiente a 2025. El jurado ha acordado, por mayoría, concederle este galardón “por su papel esencial en la preservación, a través de la música, de la cultura y las tradiciones castellanas y leonesas”. El fallo destaca la labor de este grupo segoviano de música tradicional castellana y leonesa como “transmisor de la memoria y la identidad colectivas de la Comunidad, así como su contribución a la conservación de su rico patrimonio inmaterial”.

El jurado también ha valorado que Nuevo Mester de Juglaría “lleva trabajando desde hace más de medio siglo en la dignificación y difusión del folklore de los pueblos castellanos y leoneses”. “Su trayectoria trasciende el espectáculo musical y constituye todo un proyecto etnográfico y comunitario de recopilación “sobre el terreno” de canciones, romances, costumbres, hablas, léxicos, estilos de danza y prácticas festivas que integran nuestras raíces y nuestro acervo”, completa.

El grupo Nuevo Mester de Juglaría, durante la clausura el acto conmemorativo del 50 aniversario del Hospital General de Segovia.Nacho Valverde

En esta edición, los responsables del jurado han sido Joaquín Sánchez, director de Diario de León; Gregoria Cavero, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de León; Sonia Frías, coordinadora del Área de Innovación, Ciencia y Formación del Círculo de Bellas Artes y directora del programa musical Entrelares, de Radio Círculo; Carlos de la Casa, doctor en Historia y académico de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, en Cataluña; Carlos Aganzo, director de la Fundación Vocento; y Jesús Ignacio Sanz, que ejerció las funciones de secretario.

El Premio Castilla y León de las Artes busca distinguir a aquellas personas o entidades que, con su creación en las artes plásticas, música, o cinematografía o su labor en la protección o conservación del patrimonio cultural de la Comunidad, hayan contribuido de manera destacada al enriquecimiento, defensa y puesta en valor del patrimonio artístico y cultural de Castilla y León.

Los galardonados, cada año, hasta el momento son: 1984, Juan Manuel Díaz Caneja; 1985, Baltasar Lobo y Antonio Baciero; 1986, Cristóbal Halffter; 1987, José Vela Zanetti; 1988, Antonio Fernández Alba; 1989, Francisco Regueiro; 1990, Luis Sáez; 1991, José Núñez Larraz; 1992, Las Edades del Hombre; 1993, Comunidad Benedictina de Santo Domingo de Silos; 1994, Claudio Prieto; 1995, José Sánchez-Carralero; 1996, Antonio Giménez-Rico; 1997, Esteban Vicente; 1998, Modesto Ciruelos; 1999, Dúo Frechilla Zuloaga; 2000, Cristóbal Gabarrón; 2001, Venancio Blanco; 2002, José María García ‘Castilviejo’; 2003, Ana Jiménez López; 2004, Fernando Urdiales; 2005, Amancio Prada; 2006, José María Mezquita Gullón; 2007, José María González Cuasante; 2008, Ángel Mateos Bernal; 2009, Santiago Martín Sánchez ‘El Viti’; 2010, Enrique Seco San Esteban; 2011, Alberto Bañuelos Fournier; 2012, Jesús López Cobos; 2013, Concha Velasco y Lola Herrera; 2014, Amaya Arzuaga Navarro; 2015, Águeda de la Pisa Prieto de la Cal; 2016, Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI); 2018, el Museo Nacional de Escultura; 2020, José Luis Alonso Coomonte; 2021, Museo Casa Botines Gaudí; 2022, Luis Moro; 2023, Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis; y 2024, Dora García.

En el periodo comprendido entre 2001 y 2014 se concedió el Premio Castilla y León de la Restauración y Conservación del Patrimonio, cuyo objeto quedó subsumido en el Premio de las Artes a partir de 2015. Los premiados en esta desaparecida modalidad fueron: 2001, Luis del Olmo; 2002, Sebastián Battaner Arias; 2003, Carlos Elorza Guinea; 2004, Fundación Santa María la Real; 2005, Carlos Muñoz de Pablos; 2006, José Javier Rivera Blanco; 2007, Miguel Manzano Alonso; 2008, Asociación Colección de Arte Contemporáneo; 2009, Concepción Casado Lobato; 2010, Eloísa García de Wattenberg; 2011, Enrique Baquedano Pérez; 2012, Germán Delibes de Castro; 2013, Ángel Sancho Campo, y 2014, Ismael Fernández de la Cuesta.

Los Premios Castilla y León, convocados anualmente desde 1984, tienen la finalidad de reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad castellana y leonesa o que, realizada por castellanos y leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad, suponga una aportación destacada al saber universal. Estos premios cuentan con otras seis modalidades además del Premio de las Artes: de Investigación Científica y Técnica e Innovación, de las Letras, de las Ciencias Sociales y Humanidades, del Deporte, de los Valores Humanos y Sociales, y de Tauromaquia.