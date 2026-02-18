Zombis, vampiros y otros monstruos, crítica a la realidad

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Zombis, vampiros y otros monstruos que se encuentran plasmados en la realidad social y en la política social actual. De esta comparativa de la monstruología con la realidad trata el análisis literario que ha realizado Carmen Rodriguez Campo, Doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada e investigadora por la Universidad de León y Doctora en Letras por la Universidad de Turín. Un análisis que habla de símbolos sociales, realidades a las que nos encontramos de forma diaria y dirigida a una época que la autora califica de «capitalista».

En el análisis, Rodriguez realiza la comparación de la situación actual en la sociedad y política con estos ‘monstruos’ en base a una monstruología que analiza en varios textos que aparecen en otras publicaciones y de donde ella saca los análisis. «El monstruo, aparte de que está en nosotros, es un constructo político y cultural que se han formado en los sistemas de todas las culturas. Es un constructo que puede recorrer todas las épocas, todas las culturas y todos los espacios. Me pareció interesante verlo desde el sistema actual, el capitalista, ya que estamos en una constante servidumbre de un sistema utilitarista. Encontré el vampiro y el zombie, que son dos de las figuras más destacadas de esta ‘monstruología capitalista’ y que eran unos ejemplos a seguir y los use para reflejar esto que comento», explica la investigadora de la Universidad de León que continúa con sus estudios acerca de estos temas.

Comparativa leonesa

Si se busca una comparación más leonesa y no tan dirigida al público en general, Rodriguez Campo comenta que depende de cada zona varía o no en gran medida la monstruología. Acerca de la provincia de León, Carmen se fija en las zonas rurales que, cada vez en mayor medida, se ven menos pobladas. «Hay que plantearse quién o quiénes son las figuras relegadas a los márgenes literales o figurados en las ciudades o grupos sociales en nuestra provincia; y cuáles son esos márgenes trazados. Pienso, por ejemplo, en las poblaciones rurales, continuamente afectadas por la España vaciada, y, en ellas, pienso en las personas mayores, en el sentimiento de soledad afectado también por el éxodo juvenil. La falta de compañía y el tremendo salto intergeneracional que los separa de las personas más jóvenes y del desarrollo tecnológico derivan, quizás, en un sentimiento de incomprensión ante el mundo que los rodea, que los hace sentirse, precisamente, como seres continuamente otrificados en la sociedad actual», explica la investigadora.

En el artículo realizado por Rodriguez Campo, hay dos textos que se analizan. Se trata de dos antologías de cuento. Por un lado, Festín de muertos. Antología de relatos mexicanos de zombis (Océano Exprés, 2017), a la que pertenece el texto de Bernardo Esquinca, «La otra noche de Tlatelolco»; por otro, Los que moran en las sombras. Asedios al vampiro en la narrativa peruana (El lamparero alucinado, 2010), donde se encuentra el texto «Las memorias de Drácula», de Rodolfo Hinostroza.

En la actualidad

En la actualidad, Rodriguez Campo continúa con sus investigaciones. «Actualmente, lo que estoy estudiando es la relevancia de lo propio cultural español e hispanoamericano, porque en cada territorio nacen, se desarrollan y mueren nuevos monstruos que hablan de nuestros miedos globales, pero también locales (no nos olvidemos de aquel topo que aterrorizó a todos los habitantes de la ciudad de León y que era el causante de la destrucción interna de nuestra amada catedral...).Todas las culturas aúnan misterios por resolver, entre los que sin duda se encuentra el monstruo, al que tememos, pero a quien a su vez amamos porque tiene la valentía de enunciar nuestros deseos más profundos».

La Universidad de León ha querido apoyar esta investigación y lo celebrarán a mediados de junio (del 10 al 12) en la citada universidad, invitando al debate sobre problemáticas sociales, políticas, económicas, de género, etc., y lo harán analizando las diversas y ricas poéticas de las narradoras actuales del ámbito hispánico que están escribiendo actualmente sobre el monstruo imposible.

Además, la autora, sacará un libro en Ediciones Trea, donde, precisamente, hablará de que «no somos tan modernos como pensábamos», en cuanto a las figuras del monstruo imposible sobre las que están escribiendo los autores de la esfera literaria hispánica actualmente y que analizará en ese estudio. El título del libro será ‘Monstruos fantásticos en el siglo XXI: un estudio de antologías colectivas de cuento en español’, y tiene una previsión de salida para este mismo año.