Los 100 años unen el Palacio de Gaudí con la Fundación Caja Rural

Si Antoni Gaudí y sus edificios ya de por sí conducen a territorios simbólicos, o a la ensoñación, el centenario del arquitecto está despertando nuevos datos que juegan a la importancia que tiene un creador cuyos edificios son referencia absoluta de los lugares a los que pertenece. Incluso se busca a la persona y personaje, porque aparecen unas imágenes de principios de siglo de una boda en la que se puede pensar que uno de los filmados es él. O autorías de edificios. O lo que ayer se comentó como inspirador banco de pruebas que fue el Palacio Episcopal de Astorga para luego llevar a cabo su obra culmen: la Sagrada Familia. En ese ambiente más que propicio, ayer en la sede de Caja Rural en Ordoño II, El Palacio de Gaudí de Astorga otorgó ayer miércoles a la Fundación Caja Rural el título institucional de Embajador del Palacio, en el marco del programa institucional que articula las alianzas estratégicas con motivo del Año Gaudí 2026, conmemoración del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí. El acto contó con la participación de Víctor Murias, director del Palacio, y de Narciso Prieto Martín, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural y director ejecutivo de la Fundación Caja Rural.

"En una ocasión tan importante como es este centenario del fallecimiento de Gaudí, por la figura y lo que representa para Astorga, León y su territorio, creemos que es un compromiso que debíamos adquirir para colaborar con el Palacio, que forma parte del patrimonio de esta tierra. Estamos agradecidos de poder formar parte de la efeméride y de lo que va a suceder en Astorga este año», señaló este miércoles el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural.

Por su parte, el director del Palacio destacó la importancia de contar con la colaboración de la Fundación Caja Rural en este año especial. «Hay pocos edificios de Gaudí fuera de Cataluña y el de Astorga quizá sea el más difícil de mostrar al mundo. Es por ello que creamos el programa Embajadores, para que instituciones y personas nos ayuden a llevar a cabo esta labor. Quiero agradecer a Caja Rural su colaboración y ayuda para llevara cabo diferentes actividades este año en el Palacio de Gaudí, comenzando en el mes de marzo con los actos en torno a la figura del obispo Grau, amigo de Gaudí y originarios ambos de Reus, gracias a quien tenemos a Gaudí presente en la provincia de León. Gracias a la labor y compromiso de Caja Rural para ayudar a difundir el Palacio en este año del centenario». Durante la ceremonia se hizo entrega de un diploma acreditativo y enmarcado que recoge oficialmente la efeméride y formaliza el compromiso adquirido. A través de su Fundación, Caja Rural asumirá el papel de embajadora del monumento, promoviendo activamente su difusión, su programación cultural y su posicionamiento como referente turístico y patrimonial. El programa «Embajadores del Palacio» nace con la vocación de implicar a instituciones, empresas y entidades en la proyección del monumento astorgano, reforzando su dimensión cultural y su capacidad de atracción más allá del ámbito local. En este contexto, la colaboración con Caja Rural supone un respaldo significativo para la consolidación del calendario de actividades previsto para 2026 y para la expansión del legado gaudiniano en el conjunto del territorio. Con este nombramiento, el Palacio de Gaudí continúa tejiendo una red de alianzas que permitirá que el Año Gaudí 2026 sea una celebración compartida, abierta y memorable, fortaleciendo la cooperación.