El MSM de Sabero acoge el sábado una conferencia sobre los ilustres bilbaínos de Hulleras de Sabero

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en la localidad leonesa de Sabero, acogerá este sábado, 21 de febrero, a las 18 horas, la conferencia ‘Ilustres bilbaínos en la historia de Hulleras de Sabero’, a cargo del ingeniero Gabriel Frías.

La conferencia pondrá el foco en las figuras procedentes de Bilbao que desempeñaron un papel clave en el desarrollo y consolidación de la histórica empresa minera Hulleras de Sabero y en el valle que la acogía. Así, Frías desgranará la vida de Tomas Allende, Venancio Echeverria, Roberto Sterling, José León Izaguirre, José Joaquín Ampuero o Enrique de Borda, con calles hoy en día en la localidad de Sabero.

La historia de Hulleras de Sabero se remonta a finales del siglo XIX, cuando impulsó un proyecto dedicado a la explotación de carbón en el valle de Sabero. La empresa no solo promovió la extracción minera, sino que impulsó la creación de infraestructuras, viviendas para obreros, equipamientos y una gran cantidad de servicios sociales que transformaron profundamente la economía y la sociedad de la zona.

El proyecto estuvo estrechamente ligado al capital y al conocimiento técnico procedente del País Vasco, especialmente de Bilbao, que en aquella época ya despuntaba como uno de los grandes núcleos industriales de España. Ingenieros, empresarios e inversores bilbaínos aportaron experiencia, visión empresarial y capacidad financiera, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo de la actividad minera en Sabero.

Durante la conferencia, Gabriel Frías profundizará en la trayectoria de estos destacados bilbaínos que, con su iniciativa y liderazgo, dejaron una huella imborrable en la historia de la empresa y del propio valle de Sabero. Sus decisiones estratégicas, su apuesta por la innovación y su capacidad para articular redes empresariales fueron determinantes para situar a Hulleras de Sabero como un referente en el panorama minero de España.