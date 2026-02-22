Club 45 inaugura su temporada

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Fundación Club 45 retoma su actividad este fin de semana con una propuesta doble que aúna imagen y sonido, arte gráfico y música en directo. La temporada arrancó con la inauguración de una nueva muestra en su sala de exposiciones temporales, Popcorner, y con un concierto que promete convertir la velada en una experiencia inolvidable para los amantes del soul jazz más elegante.El artista invitado en esta ocasión es J Torcida, ilustrador y diseñador gráfico de amplia trayectoria, cuya obra respira pasión por la estética cartoon que marcó su infancia frente al televisor con series míticas como La Pantera Rosa, Los Autos Locos o Scooby-Doo, Where Are You!. Recogiendo el guante lanzado desde Santa Colomba, ha creado una colección de treinta imágenes pop de marcado carácter retro en la que narra, con mirada vibrante y nostálgica, el nacimiento y la evolución de la cultura mod en los años sesenta.Con un trazo minimalista y un dominio magistral del color, J Torcida despliega un universo visual de clara influencia mid-century en el que no faltan scooters, clubes nocturnos, flequillos perfectamente perfilados y trajes a medida. El Popcorner se transformará así en una ventana a aquella década prodigiosa en la que la modernidad se convirtió en actitud y estilo de vida. Ilustración popLa exposición no es solo un recorrido estético, sino también una crónica visual de un movimiento cultural que revolucionó la música, la moda y el diseño. A través de composiciones dinámicas y colores rotundos, J Torcida captura la esencia de una juventud que encontró en el rhythm & blues, en el soul y en la elegancia británica una forma de identidad propia. Cada pieza funciona como un fotograma detenido en el tiempo, invitando al espectador a sumergirse en una época donde la creatividad y la sofisticación iban de la mano. Un club de jazzLa música en directo correrá a cargo de The Soulful Trío, formación integrada por dos músicos argentinos y un andaluz afincados en Barcelona, que visitan la Fundación tras dejar una huella imborrable en el festival Hotspot Soul de Ponferrada. Su actuación transformará el espacio en un selecto club de jazz, humeante y acogedor, ideal para nómadas musicales en busca de sonidos con personalidad y estilo imperecedero.Su álbum de debut, Said & Done, publicado en 2024 por el sello barcelonés Wah Wah Records, reúne composiciones propias que beben de la mejor tradición del órgano Hammond, siguiendo la estela de maestros como Lou Donaldson, Wild Bill Davis o Lonnie Smith. Su propuesta combina jazz, soul y funk con naturalidad, y en directo la enriquecen con versiones llenas de carácter de clásicos como ‘Mojo Working’ o ‘Cold Duck Time’, además de sorprendentes adaptaciones como «Wonderwall» de Oasis. La banda está formada por Homero Tolosa a la batería, Pablo Sánchez a la guitarra y Lucas Herrera al órgano. Tolosa, natural de la provincia de Buenos Aires, ha participado en más de 45 grabaciones y ha girado por América, Asia y Europa, compaginando su faceta docente con colaboraciones en proyectos como Sweet Martha & the Blueshakers. Pablo Sánchez, almeriense y apasionado de la música de raíz americana, ha recorrido Europa con la potente banda The Excitements. Por su parte, Lucas Herrera, formado en la Universidad Nacional de Tres de Febrero en Buenos Aires, aporta su sólida base en composición y piano, así como su experiencia en música para televisión y proyectos audiovisuales.Un fin de semana redondo para despedirse del frío y los temporales y dejarse seducir por la magia ilustrada de J Torcida y el estilazo inconfundible de The Soulful Trío. La Maragatería luce especialmente hermosa en esta época del año: el escenario perfecto para dar la bienvenida a una nueva temporada cultural cargada de ritmo, color y personalidad.Será, en definitiva, una cita pensada para disfrutar sin prisas: para recorrer con calma cada ilustración, conversar frente a un scooter dibujado con precisión milimétrica y, después, dejarse llevar por el pulso cálido del Hammond hasta bien entrada la noche.

Rebeldía y ritmo en los años sesenta

La cultura mod surgió en el Reino Unido a finales de los años cincuenta, en un contexto de transformación social y despertar juvenil, y alcanzó su máxima expresión durante la década de los sesenta. Más que una simple tendencia, fue un movimiento que redefinió la identidad de toda una generación urbana que buscaba distanciarse de los códigos tradicionales de la posguerra. La palabra mod —abreviatura de modernist— hacía referencia a su afinidad por el jazz moderno y por todo aquello que representara vanguardia, sofisticación y ruptura con lo establecido.

La estética era fundamental: trajes entallados de corte impecable, camisas de cuello estrecho, corbatas finas, zapatos brillantes y parkas militares que protegían la ropa durante los trayectos en scooter. Las motocicletas italianas, especialmente las Vespa y Lambretta, se convirtieron en iconos rodantes de esta tribu urbana, decoradas con múltiples retrovisores y detalles cromados que reflejaban su gusto por el diseño y la personalización. Cada elemento del vestuario y cada accesorio eran una declaración de intenciones: elegancia meticulosa, culto por el detalle y afirmación individual.

Ilustración retro y groove con aroma a Hammond para dar la bienvenida a una temporada con estilo