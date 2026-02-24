León desvela un punto mágico

Vista nocturna de la Plaza de Santo Domingo con la Catedral de León de fondo.RAMIRO

Este martes a las 19:30 horas, el Colegio de Arquitectos dirá donde se encuentra el denominado «Mirador del Arte», un punto mágico, donde, con un giro de 360º recorres dos mil años de arquitectura leonesa.

León vuelve a sorprender con esta propuesta que invita a mirar la ciudad con otros ojos. Con el nombre de «Mirador del Arte», nace esta iniciativa que pone en valor un lugar único, desde el que es posible contemplar, con un simple giro de uno mismo, edificios que recorren dos mil años de la historia de la arquitectura: desde la época romana hasta finales del siglo XX; todos ellos situados a menos de 200 metros de distancia.

Para el Colegio de Arquitectos este enclave es «único quiza en el mundo. Solo en Roma se cree que se puede ver algo similar a esto, pero no hay ningún sitio más», comentan desde el colegio.

Desde construcciones de época romana hasta ejemplos contemporáneos, la ciudad ofrece en un mismo punto un auténtico viaje en el tiempo. Una experiencia visual que no solo resume la riqueza patrimonial leonesa, sino que también la convierte en un caso excepcional, posiblemente único en el mundo.

El proyecto propone señalizar este lugar especial para que vecinos y visitantes puedan identificarlo fácilmente y disfrutar de una lectura distinta del paisaje urbano. No se trata solo de observar edificios, sino de comprender cómo la historia, el arte y la evolución arquitectónica conviven en un mismo espacio.

La presentación oficial del logo de «Mirador del Arte» reunirá a especialistas del ámbito artístico y arquitectónico que explicarán el sentido y alcance de la iniciativa. Entre los asistentes se encuentran Alfonso Martínez Ortega, dibujante del logo que se presenta; Luis Miguel Vila Rodríguez, doctor en Historia; José Álvarez Guerta, arquitecto y autor del libro; Begoña Gonzalo Orden, arquitecta del Ayuntmiento de León; y José Manuel Martínez Fernández, presidente de la asociación León Propone.

Además, el acto será presentado por Eva Testa San Juan, decana del Colgio de Arquitectos de León y María José González Lobato, presidenta de la Delegación de León del COAL.

Durante la presentación se enseñará el lugar y el cartel que se pegará, aunque esta última acción tendrá que esperar un tiempo, ya que, con este proyecto, se busca también ser más inclusivo con las personas con discapacidad visual. Por ello, la ONCE será invitada para la pega del cartel y, este mismo, estará adaptado para las personas con esta discapacidad.

El lugar de presentación será el Colegio Oficial de Arquitectos de León, Zamora, Salamanca y Palencia — Palacio de Palacio de Gaviria.

Esta iniciativa está organizada por la Asociación León Propone y el Colegio Oficial de Arquitectos de León, Zamora, Salamanca y Palencia.

Con este proyecto se busca, no solo atraer más público con otro aliciante turístico, sino llegar a un final: convertir a León en Patrimonio de la Humanidad.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD