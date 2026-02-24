En homenaje a ‘Sentir y Pensar’

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Sentirpensar Jular, Sentirpensar León es una invitación a dialogar sobre actividades y momentos compartidos con Manuel Jular Santamarta (León 1939 – León 2017) mientras estuvo vivo. Sobre las emociones y reflexiones que está produciendo la exposición retrospectiva Manuel Jular. Creatividad insurgente que, organizada por el Instituto Leonés de Cultura y comisariada por Luis García, el director de exposiciones de la entidad, ofrece a quien la visita más de 300 obras procedentes de una docena de prestadores, con algunos objetos personales y un audiovisual con testimonios sobre el creativo.Un hito irrepetible concebido para acercarnos al artista, grabador, escultor, diseñador gráfico, ilustrador, humorista, publicista, melómano, tertuliano, activista.

En definitiva, al ser humano polímata, experimentador y tenaz que fue. En palabras de la organizadora de la actividad, Teresa Jular Pérez-Alfaro, «la Fundación Sierra Pambley nos acoge para charlar durante un par de horas sobre Jular y la actual exposición de su obra, sí. Y también sobre la pertinencia de construir memoria en torno a su generación y la siguiente. Un ecosistema diverso pero conectado, de leoneses y leonesas amantes de la pintura, la escultura, la fotografía, la literatura, la música, el diseño, la arquitectura, la naturaleza, la ciencia, el periodismo, los libros… todo a la vez. Por si acaso profundizar en su manera de estar en el mundo nos diera los aprendizajes que necesitamos hoy para concebir un futuro colectivo más próspero y justo. Iniciaremos la conversación con dos personas que conocieron bien a Jular y han visto la exposición. Son Ignacio Fernández Herrero, patrono de la Fundación Jesús Pereda y gestor cultural, y Toño Benavides, ilustrador y diseñador gráfico, quienes, generosamente, se han prestado a transmitirnos su sentipensar al respecto. Y a continuación daremos la palabra al público asistente. Porque queremos hablar, pero, sobre todo, queremos escuchar».

Su hija Teresa Jular Pérez comenta que «es una idea mía como actividad complementaria a la exposición que ya hay en el Instituo Leonés de Cultura, donde nunca se había visto tanta gente en la sala. La idea que tenemos es que sea un dialogo abierto, donde todos puedan participar y queremos hacer un llamamiento a que venga gente jóven, ya que es importante conocer figuras culturales de la ciudad y por ello hemos hecho movilización para que muchos jóvenes se acerquen a conocer la figura de mi padre», comenta Teresa Jular.

Ignacio Fernández Herrero

Ignacio Fernández Herrero (León, 1958) ha trabajado como profesor de Lengua y Literatura en Enseñanza Secundaria y como sindicalista.

Ha publicado un libro de poesía, Lógica borrosa (2005), y dos ensayos, Poscontemporáneos (2017) y A la siniestra (2023). Y fue integrante del grupo editor de la reconocida revista del ámbito poético llamada Fake.

Toño Benavides

Desde niño, Toño Benavides (León, 1961) ha considerado el dibujo como algo propio, quizá heredado de la habilidad de su padre. Autodidacta, pues nunca consiguió sujetarse a la disciplina escolar, reivindica no obstante a todos sus maestros. Entre ellos, muchos de los pintores leoneses de la generación anterior. En 1989 se estableció en Madrid donde desarrolla una intensa actividad profesional como ilustrador de prensa nacional e internacional y trabajos editoriales para más de 20 renombrados autores, tareas que compagina con la escritura de relatos y el dibujo de cómics. Son publicaciones propias El viaje de la Luna (Edit-in, 2000), Paraíso (Eje Ediciones, 2009), Sótano en llamas (Astiberri, 2011) y, el más reciente, Mitología leonesa (Eolas Ediciones, 2026).

Ha sido galardonado con varios premios de la Society of Newspaper Design (seis medallas de plata, una de oro y un reconocimiento especial del jurado por trabajos publicados en el diario El Mundo desde abril de 1991) y, en poesía, Gran Sur y Panorámica.