Los clásicos contemporáneos regresan al Auditorio Ciudad de León con ‘La Barraca’ de Vicente Blasco Ibáñez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La temporada de artes escénicas del Auditorio Ciudad de León hace un hueco para los clásicos contemporáneos, que el 26 y 27 de febrero tienen su representación en 'La Barraca' de Vicente Blasco Ibáñez, una obra escrita a finales del siglo XIX que cuenta una historia muy actual en pleno siglo XXI, la historia de un desahucio y del mal recibimiento de una comunidad a los que vienen de fuera.

'La Barraca' es una de las seis obras que doblan función en la programación estable del Auditorio diseñada desde la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León con el objetivo de dar respuesta a la demanda de entradas. Esta obra llega a León coproducida por Teatro de Malta, Pentación Espectáculos y Olympia Metropolitana. Ambas funciones comenzarán a las 20:30 horas.

Bajo la dirección de Magüi Mira, sobre las tablas el Auditorio estará un elenco de actores compuesto por Daniel Albadalejo, Antonio Hortelano, Jorge Mayor, Antonio Sensana, Patricia Ross, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riba.