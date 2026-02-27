Mario Morla Quintet, compositor: "Uno toca tal y como es"

Resulta que es igual de satisfactorio escuchar este Fading colours de Mario Morla como oírle hablar de música. Más que a la búsqueda de un universo propio lo que le faltaba a este músico leonés, pianista, compositor, director, siempre abierto a propuestas colectivas, era concretar ese espacio personal para dejar toda una demostración de talento, que es lo que resulta al final este disco de arriba a abajo. No es cuestión de resistirse a decirlo más adelante: sí, recomendable cien por cien. Una colección de canciones en donde el jazz juega a favor de captar seguidores. Y eso que está tocado con maestría por él y su grupo, esto es Mario Morla Quintet. Otra historia, juntos, estos cinco. Y para los que puedan pensar que se exagera, la respuesta está servida: Mario Morla Quintet actúa este sábado, 20 de febrero, desde las 20.30 horas en el Teatro El Albéitar, presentación por todo lo alto de Fading colours. Prueben.

Mario Morla Quintet.Angel Lopez

Dice Morla que este disco ofrece «la esencia del jazz, la música clásica contemporánea, el jazz fusión, el world music...». Parece mucho pero puede ser más, porque (por cierto, en algún momento de la charla, Edu Fidalgo, ahí en Tula Varona, da en el blanco y hace sonar el disco para demostrarlo) hay una riqueza sonora, armónica y sobre todo la confirmación de lo que son unos cuantos músicos leoneses como instrumentistas siempre al borde de un ataque de virtuosismo, es decir, excelentes. Por eso rápidamente surge la pregunta de qué encuentra y aporta cada uno del quinteto. «Todos aportamos algo y funciona. Además todos tocan muy bien. María Quiroga en la trompeta y voz derrocha carácter. Con Javi Baillo, al contrabajo, sabes que nunca estarás solo. Guillermo Alonso a la batería es el pegamento de todo. Cuando algo se tuerce ahí aparece para enderezarlo. Gio Yáñez en la guitarra es un explorador, un músico súper fino». ¿Y tu? «Yo les miro y disfruto. Uno toca tal y como es», añade. Y surge una mención especial para la culpable de todo, de la música, del disco, del concierto que se verá hoy, de Mario Morla músico... «Yo soy músico gracias a mi profesora Rosa Sánchez. Fue mi primer ejemplo de ver a alguien tocando y ahí ya quedé atrapado. Siempre he pensado que tengo que agradecérselo a ella», desvela.

Aquella mecha que encendió la profesora Rosa la aprovechó Mario con todas sus consecuencias para convertirse en el músico que ahora es. Afirma que cuando compone no todo es tan fácil. «Las musas sólo aparecen trabajando. Pero a veces cuando estás con una idea y no resulta fructífera me frustro. Y otras, me doy cuenta de que en realidad aunque crees que sabes a donde quieres llegar, en el camino cambian muchas cosas», asegura. Lo que sí está claro es que hoy debe de ser un día para disfrutar. Él pone el nombre: Mario Morla Quintet. Merecido cartel para su aventura con el jazz que no le separará de otros inventos. Como ese lujo que es verle también con Javier Arias y su incursiones en las Big Band. Hay tiempo para todo y mucho ritmo.