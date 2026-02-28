La guía (salvo sorpresas) para seguir la gala de los Goya esta noche

Estatuilla de los Goya instalada por el Ayuntamiento de Barcelona, con motivo de la celebración de la gala de los Premios Goya. EFE/Quique García.

La gala de los 40 Premios Goya se celebra este sábado en Barcelona, en la que se reparten treinta estatuillas, y en la que 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y 'Xirat' de Oliver Laxe parten como favoritas.

Esta es una guía para seguir la ceremonia que organiza la Academia de Cine, que siempre se guarda alguna sorpresa de última hora:

¿Dónde y cuándo?

Barcelona es la ciudad anfitriona de los premios este año. Repite por segunda vez, pues ya acogió la gala en el 2000. El Auditori del Centre de Convencions Internacionals, con un aforo de unas 3.000 localidades, será el escenario de este 40 aniversario.

La ceremonia se retransmitirá a partir de las 22.00 horas por La 1 de TVE, aunque desde las 19.15 horas podrá seguirse la alfombra roja en la televisión pública.

La 2Cat ha programado ‘La nit dels Goya’, un especial desde la alfombra roja que comenzará a las 21:00 horas.

La fiesta empieza con la alfombra roja

Esta noche los ojos estarán puestos en la elección de los vestidos y trajes, muchos de ellos confeccionados en exclusiva para la ocasión.

Es el caso de Anna Castillo, Victoria Luengo, Alba Flores, Leonor Watling o Nora Navas, y por supuesto, de la ganadora del Goya de Honor, Susan Sarandon. Otro foco estará en los cambios de vestuario de la presentadora, Rigoberta Bandini.

El estilo de Paco León, Mario Casas, Julio Peña, Álvaro Cervantes, Eduard Fernández o Miguel Rellán serán el contrapunto sobre la alfombra.

Entrega de premios y actuaciones musicales

Luis Tosar y Rigoberta Bandini son los presentadores de la gala, en la que no faltará el discurso del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

La entrega de premios comienza por Mejor Actriz de Reparto, y en séptimo lugar subirá al escenario Susan Sarandon, Goya Internacional; Gonzalo Suárez tendrá su momento en el ecuador de la gala, cuando se entrega del Goya en Honor; y los cuatro últimos galardones -previsiblemente ya de madrugada- son los más esperados: Actor Protagonista, Actriz Protagonista, Dirección y Película.

La Academia ha fichado a más de 60 conocidos rostros para entregar la treintena de estatuillas, entre ellos a Victoria Luengo, Irene Escolar, Amaia Romero, Karla Sofía Gascón, Diego Luna, Eduard Fernández, Paco León, Eneko Sagardoy o Salva Reina.

Juan Manuel Montilla 'El Langui' y la futbolista Alexia Putellas también serán protagonistas este sábado.

Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina, Ángeles Toledano y la propia Rigoberta Bandini son artistas ya confirmados que pondrán música a la velada, aunque siempre queda margen para la sorpresa durante la ceremonia.

Ya están confirmados los invitados de la esfera política, encabezados por el presidente del Gobierno, Pedo Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, así como el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Las 'pelis' favoritas y algunos datos más

'Los domingos' -de Alauda Ruiz de Azúa con trece candidaturas- y 'Sirat' -la cuarta película de Oliver Laxe con once candidaturas y pasaporte a los Óscar- protagonizan el duelo de esta edición. 'Maspalomas', 'La cena' y 'Sorda' son las otras candidatas a mejor película.

En 2025, el Goya a la Mejor Película fue otorgado ex aequo a 'El 47' y 'La infiltrada', la gran sorpresa de la noche porque era una decisión inédita hasta entonces.

Solo tres mujeres han ganado el Goya a la mejor dirección. Este dato podría cambiar si recibieran la estatuilla Alauda Ruiz de Azúa o Carla Simón.

Miguel Rellán ganó el Goya a mejor actor de reparto en la primera edición por 'Tata mía', un premio que puede revalidar casi 40 años después por 'El cautivo'.

Dos hermanos coinciden en el listado de candidatos. Ángela y Álvaro Cervantes aspiran a mejor actriz por 'La furia' y a mejor actor de reparto por 'Sorda', respectivamente.