Todos los premiados en la 40 edición de los Premios Goya

El equipo de 'Los domingos' posa con los Goyas a mejor guión original, mejor dirección y mejor película, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona.EFE/Quique García

Madrid, 28 feb (EFE).- Este es el listado completo de los ganadores de la 40 edición de los premios Goya.

MEJOR PELÍCULA:

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

MEJOR DIRECCIÓN:

Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:

Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:

Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Álvaro Cervantes, por 'Sorda'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Nagore Aranburu, por 'Los domingos'.

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL:

Eva Libertad, por 'Sorda'.

MEJOR GUION ORIGINAL:

Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.

MEJOR GUION ADAPTADO:

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por 'La cena'.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:

Kangding Ray, por 'Sirat'.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

'Flores para Antonio', de Alba Flores y Silvia Pérz Cruz, por 'Flores para Antonio'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

'Decorado', de Alberto Vázquez.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:

'Tardes de soledad', de Albert Serra.

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina).

MEJOR PELÍCULA EUROPEA:

'Valor sentimental', de Joachim Trier (Noruega).

MEJOR ACTOR REVELACIÓN:

Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por 'Ciudad sin sueño'.

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN:

Miriam Garlo, por 'Sorda'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:

Oriol Maymó, por 'Sirat'.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:

Mauro Herce, por 'Sirat'.

MEJOR MONTAJE:

Cristóbal Fernández, por 'Sirat'.

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE:

Laia Ateca Font, por 'Sirat'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:

Helena Sanchís, por 'La cena'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz, por 'El cautivo'.

MEJOR SONIDO:

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES:

Paula Gallifa y Ana Rubio, por 'Los Tigres'

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:

'Ángulo muerto', de Cristian Beteta.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

'El santo', de Carlo D'Ursi.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

'Gilbert' de Alez Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez.

GOYA INTERNACIONAL

Susan Sarandon

GOYA DE HONOR

Gonzalo Suárez