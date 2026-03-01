Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Biblioteca Municipal de La Bañeza fue escenario este viernes de la conferencia titulada “Joaquín Sorolla en tierras de León”, impartida por el investigador Miguel Ángel Cordero, en un acto que forma parte del programa de actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento durante el mes de febrero y que continuarán a lo largo de marzo.

El acto fue inaugurado por la concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Bañeza, Silvia Cubría, y presentado por Víctor Blanco, bañezano y director de comunicación de FUNDOS, entidad con la que el Consistorio mantiene una estrecha colaboración para la promoción y divulgación cultural en La Bañeza y sus comarcas.

Durante la conferencia, Cordero abordó distintos enfoques sobre la obra de Sorolla, desde el punto de vista pictórico y costumbrista, hasta la interpretación del significado de su pintura en la transmisión de la vida y la identidad de la provincia de León en aquella época. La actividad destacó por su carácter divulgativo y por contribuir al acercamiento del arte y la historia local a la ciudadanía.

Este evento se enmarca dentro de la política del Ayuntamiento de La Bañeza de fomentar la cultura y fortalecer los vínculos con instituciones como FUNDOS, consolidando así espacios de aprendizaje y disfrute artístico para todos los vecinos.