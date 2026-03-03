los mellizos prodigiosos

Kiril y Sofía y Kiril, precoz dúo que inició su andadura en el Auditorio Nacional de Madrid.dl

Dúo Fasla-Prolat actúan este jueves, día 5 de marzo, a las 19.30 horas en el Centro Cultural Unicaja, ubicado en la calle Santa Nonia. Esta más que attractiva propuesta de dos hermanos prodigiosos, mellizos para más señas, se enmarca dentro del ciclo Maestros Internacionales.

Ellos son Sofía y Kiril, dúo que inició su andadura profesional de forma precoz, debutando en el Auditorio Nacional de Madrid a los catorce años. Desde entonces, su trayectoria se ha caracterizado por una búsqueda constante de la excelencia y una profunda inquietud por la renovación del repertorio camerístico.

Su formación académica se ha desarrollado en centros de referencia europea como la Hochschule für Musik Freiburg, la Musik Akademie Basel y la Universität Anton Bruckner Linz. Han recibido el magisterio de figuras como Muriel Cantoreggi, Rafael Rosenfeld y Petr Skalka, contando actualmente con la mentoría de Anna Gebert.

El dúo ha recorrido escenarios internacionales de prestigio, participando en ciclos como la Fundación Juan March, el British Isles Music Festival, las Holland Music Sessions de Bergen y la Swiss Foundation for Young Musicians de Basilea. Destaca su labor de investigación y transcripción, especialmente con su programa monográfico de sonatas de Scarlatti para violín y violonchelo.

Reinhold Glière (1875—1956) Ocho piezas op. 39. Prelude, Gavotte, Berceuse, Canzonetta, Intermezzo, Impromptu, Scherzo, Étude; y Jospe María Guix (1967) Dos Haykus; Peteris Vasks (1956) Castillo interior, son tres de los compositores elegidos para este concierto.