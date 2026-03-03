Fernando Ónega, periodista y cronista de la Transición, fallece a los 78 años

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El periodista Fernando Ónega ha fallecido este martes en Madrid a los 78 años de edad. Con su muerte desaparece un profesional que ha estado vinculado a la historia política reciente de España y uno de los analistas del panorama mediático más reconocidos durante más de cinco décadas. León, provincia con la que tenía una estrecha relación, pierde a un fiel defensor de la riqueza cultural y gastronómica de la provincia que culminó con su nombramiento como Hijo Adoptivo de la provincia de León en febrero de 2018.

Ónega, nacido en la localidad lucense de Mosteiro el 15 de junio de 1947, trabajó en numerosos medios de comunicación con distintas responsabilidades, y actualmente era presidente del diario digital de las personas mayores 65YMAS, que ha informado del fallecimiento. Además, Fernando estuvo enlazado con este periódico, ya que, en su momento, fue columnista.

Entre mayo de 1977 y junio de 1978, trabajó para el presidente Adolfo Suárez, como director de prensa de la Presidencia del Gobierno, puesto desde el que continuó redactando algunos de los discursos del jefe del Ejecutivo. Fue en esa etapa cuando escribió la frase "puedo prometer y prometo", que Suárez utilizó para pedir el voto en las elecciones de junio de 1977.

Fernando Ónega y su relación con El Diario de León

Explicaba hace años Fernando Ónega en entrevista en 2017 con Abigail Calvo y Asun Puente que «te pueden dar medallas, diplomas, banquetes... pero inscribirte como hijo te hace tocar la gloria y si además es de León, de la tierra y la gente a la que tanto quiero, eso significa mucho y a partir de ahora, cuando vaya hacia Lugo, adelantaré mi llegada a casa al pasar por León». Era el momento en el que el periodista recibía el reconocimiento como Hijo Adoptivo de la Provincia. También explicaba en un tono cercano que «los productos leoneses me gustan mucho y en mi casa no entra un chorizo que no sea de León», aseguraba para recordar que tiene «proveedores» fieles como los dulces de Conrado en La Bañeza y tras indicar que es «el primer consumidor de España de las mielinas de Astorga», sin olvidar las mantecadas o los nicanores o el vino del Bierzo que probó desde niño «y que está entre lo grandes». «La cantidad de León que hay en mí la he ido alimentando en todos los sentidos», concretaba entre risas.

Ese 2017 fue el año de Ónega en León. Con el inicio del año y el estreno del reinado de León como Capital Española de la Gastronomía, la nómina de hijos adoptivos de la provincia sumó un nuevo protagonista con el periodista gallego Fernando Ónega. La Diputación le entregó el reconocimiento en un acto protocolario en el Palacio de los Guzmanes. El Pleno refrendó por unanimidad la concesión de este nombramiento por su labor de promoción del patrimonio gastronómico de León a través de sus alocuciones en la emisora Onda Cero.

En el expediente creado a tal efecto, entre los motivos para la concesión del título, la institución alegaab «el reconocimiento a la promoción de los valores culturales, históricos, naturales, patrimoniales y gastronómicos de los pueblos de León». Ónega siempre quiso hace hincapié en tener León en su corazón y recordar lazos desde la infancia.