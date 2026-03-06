Antoni Gaudí, pionero de la sostenibilidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo Casa Botines Gaudí acogerá este viernes a las 19.00 horas la presentación del libro Gaudí, un genio precursor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un siglo de antelación en la que sus autores, los arquitectos Carlos Salas Mirat y Javier Franco Alegre, hablarán sobre Gaudí como genio precursor en materia de sostenibilidad. El acceso al evento es libre por la puerta principal del Museo.

En este libro se presenta a un Gaudí que en su afán de servicio a la sociedad y de amor a la naturaleza, puede considerarse, también, precursor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gaudí, ha sido reconocido como un gran artífice de la renovación formal de la arquitectura del siglo XX, pero su renovación no es solamente estética, sino también científica y tecnológica.