Un Reino que se hizo grande

La8 León emitirá este domingo 8 de marzo, a las 22.00 horas, el quinto capítulo de la miniserie documental Reino, la historia de León, titulado Sea tu voluntad, una nueva entrega que continúa explorando algunos de los momentos más decisivos del pasado leonés.

La serie mantiene su apuesta por combinar divulgación histórica, rigor documental y una narrativa accesible, con el objetivo de convertir episodios complejos de la historia medieval en relatos comprensibles y atractivos para los espectadores. A través de recreaciones, testimonios y un trabajo de documentación detallado, «Reino» propone una mirada didáctica que pretende conectar el pasado con el presente.

«Cada capítulo de Reino está pensado para que el espectador sienta que la historia de León no es un relato lejano, sino un legado vivo que forma parte de nuestra identidad. Como medio de comunicación, nuestra labor también consiste en contribuir a su difusión y comprensión, acercándola a todos los públicos», explica Emma Rosa Posada, directora de la miniserie.

El capítulo Sea tu voluntad se adentra en uno de los periodos más determinantes del Reino de León. El relato sitúa al espectador en la época de Fernando I y Sancha, una etapa marcada por la expansión política y territorial del reino en un contexto dominado por las taifas musulmanas y el sistema de parias. A partir de este escenario histórico, el episodio reconstruye las decisiones que acabarían influyendo de forma decisiva en el futuro de la Corona leonesa.

Uno de los momentos clave que aborda el capítulo es el reparto de los territorios entre los hijos de Fernando I como última voluntad del monarca. Así, Castilla quedaría en manos de Sancho II, León pasaría a Alfonso VI, Galicia sería para García I, mientras que Urraca y Elvira recibirían los señoríos de Zamora y Toro respectivamente. Esta decisión abriría un periodo de rivalidades familiares, ambiciones políticas y enfrentamientos que marcarían el rumbo del reino durante los años que continuaron esta fecha.

El capítulo explora cómo las tensiones entre los distintos herederos desembocaron en una nueva correlación de fuerzas dentro de la Península, culminando con la reunificación del poder en la figura de Alfonso VI. Al mismo tiempo, el episodio introduce el papel creciente de las mujeres en la política del reino, anticipando el protagonismo que adquiriría posteriormente la reina Urraca I, cuya figura será clave en el desarrollo de los acontecimientos históricos posteriores.

Precisamente, la emisión de este capítulo coincide con una fecha especialmente simbólica: el 8 de marzo se conmemora el 900 aniversario del fallecimiento de la reina Urraca I de León, una de las figuras más singulares de la historia medieval peninsular y protagonista del cierre narrativo del episodio. Tras la emisión del capítulo se ofrecerá un making of.