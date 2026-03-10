La Casa de la Poesía Colinas recibe a ProMonumenta

Publicado por Ismael G. Manjón La Bañeza Creado: Actualizado:

El pasado sábado, el Fondo Cultural Antonio Colinas – Casa de la Poesía, ubicado en la ciudad de La Bañeza, recibió la visita de cuarenta integrantes de la Asociación Cultural ProMonumenta de León, quienes se desplazaron hasta la localidad con el objetivo de conocer de primera mano este espacio cultural dedicado a la figura, la obra y la trayectoria vital del poeta bañezano. Debido al número de participantes y con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades programadas, los visitantes realizaron el recorrido divididos en dos grupos, lo que permitió disfrutar de una visita más cercana, detallada y participativa.

A lo largo de la jornada, los miembros de ProMonumenta pudieron adentrarse en un espacio cultural singular, concebido por el propio Antonio Colinas como un lugar donde su universo literario, su pensamiento y las experiencias que han marcado su vida estén al alcance de todas aquellas personas interesadas en la literatura y en la creación poética. Este enclave cultural nace precisamente con la intención de acercar al público la obra de uno de los autores más relevantes de la poesía española contemporánea, al tiempo que pone en valor el vínculo profundo que el escritor mantiene con su ciudad natal.

Durante la mañana, los visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer las distintas dependencias de la Casa de la Poesía, donde pudieron contemplar materiales relacionados con la trayectoria literaria de Antonio Colinas, así como elementos que permiten comprender mejor el contexto humano, cultural y espiritual que ha influido en su obra. A través de explicaciones y visitas guiadas, los participantes pudieron descubrir aspectos fundamentales del pensamiento del autor, su proceso creativo, sus influencias literarias y la evolución de su producción poética y ensayística a lo largo de las décadas.

La programación de la jornada incluyó también actividades culturales y recorridos por otros espacios municipales de La Bañeza, lo que permitió a los visitantes ampliar su conocimiento no solo sobre la figura del poeta, sino también sobre el patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad. La visita se convirtió en una experiencia enriquecedora que combinó literatura, historia y patrimonio, ofreciendo a los asistentes una visión más completa de la cultura bañezana.