Los martes del XIX Ciclo de Cine de León

Como cada año, el grupo local de Amnistía Internacional en León acerca los Derechos Humanos a través del cine. El martes día 10 de marzo comenzará el XIX Ciclo de Cine y Derechos Humanos que finalizará el martes 24 de marzo. Durante tres martes consecutivos del mes de marzo, Amnistía Internacional proyectará en el Albéitar tres películas distintas que tratarán de sensibilizar sobre la situación de los distintos Derechos Humanos en el mundo y más concretamente, de los derechos de las mujeres.

El martes 10 de marzo la película será María, de la directora Jessica Palud. Esta película francesa del año 2026 nos acerca a la corta carrera y la trágica vida de la actriz, María Schneider. El martes 17 se proyectará La Voz de Hind, dirigida por Kaouther Ben Hania en el año 2025. Esta película tunecina, del año 2026, está nominada a mejor película internacional en los Oscar de este año y narra los hechos ocurridos un 29 de enero de 2024. Una niña de 6 años está atrapada en un coche bajo fuego en Gaza, suplicando ser rescatada. Cerrará el ciclo, el martes 24 de marzo, Everybody Loves Touda. Película marroquí dirigida por Nisrin Erradi que narra la vida de una cantante tradicional marroquí que, actuando en los bares de su ciudad bajo la mirada de los hombres, planea partir hacia las luces de Casablanca. Todas las proyecciones comenzarán a las 20:30 y la entrada es totalmente gratuita hasta completar aforo.